CANLI YAYIN
Geri

Kurye Ramazan Yılmaz'ın ölümünde 'ışığı yeşil gördüm' savunması | Sürücüye 9 yıl hapis talebi

Ramazan Yılmaz, kırmızı ışıkta geçen polis memuru Ayhan Dirikli’nin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Eşini kaybettiğinde 8 aylık hamile olan acılı eş, “Kızım babasını hiç tanımadı” diyerek feryat etti.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
İzmir Karşıyaka'da geçen yıl kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, o sırada evine gitmek isteyen motokurye Ramazan Yılmaz'la çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ramazan Yılmaz (28), yoğun bakımda verdiği 18 günlük mücadelenin ardından hayatını kaybetti.

Kazadan sonra yaralıya yardım etmek yerine aracı bırakarak kaçan kişinin polis olduğu ortaya çıkan Ayhan Dirikli, meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Ancak kırmızı ışıkta geçmesine ve yardım etmek yerine kaçmasına rağmen ertesi gün serbest bırakıldı.

"IŞIĞI YEŞİL GÖRDÜM"

Kaza tespit tutanağına göre 'kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçme' maddesini ihlal ettiği için asli kusurlu bulundu. Ayhan Dirikli, bilirkişi raporunda da aynı gerekçeyle asli kusurlu bulunurken, ölen Ramazan Yılmaz'ın kural ihlalinin olmadığı belirtildi.

Dirikli ifadesinde, "Yoğunluktan, ışığı yeşil gördüm" diyerek kendini savundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Dirikli hakkında, 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber: Huzeyfe ATICI

Bilal Erdoğan’dan kritik uyarı: Çocuklar kırmızı çizgimizdir
SONRAKİ HABER

Bilal Erdoğan’dan kritik uyarı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler