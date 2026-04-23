Kazadan sonra yaralıya yardım etmek yerine aracı bırakarak kaçan kişinin polis olduğu ortaya çıkan Ayhan Dirikli, meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Ancak kırmızı ışıkta geçmesine ve yardım etmek yerine kaçmasına rağmen ertesi gün serbest bırakıldı.

İzmir Karşıyaka'da geçen yıl kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, o sırada evine gitmek isteyen motokurye Ramazan Yılmaz'la çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ramazan Yılmaz (28), yoğun bakımda verdiği 18 günlük mücadelenin ardından hayatını kaybetti.

"IŞIĞI YEŞİL GÖRDÜM"

Kaza tespit tutanağına göre 'kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçme' maddesini ihlal ettiği için asli kusurlu bulundu. Ayhan Dirikli, bilirkişi raporunda da aynı gerekçeyle asli kusurlu bulunurken, ölen Ramazan Yılmaz'ın kural ihlalinin olmadığı belirtildi.

Dirikli ifadesinde, "Yoğunluktan, ışığı yeşil gördüm" diyerek kendini savundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Dirikli hakkında, 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

