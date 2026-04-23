16 saat sonra kurtarılan Halime Nuray sol kolunu, 132 saat sonra kurtarılan diğer kızı İrem ise sol bacağını kaybetti. Bugün 10 yaşına gelen İrem, bedeli devlet tarafından karşılanan protez bacağıyla hayatını sürdürürken anne Halime Nuray ise defalarca ameliyat olmak zorunda kaldı.

"HEYECANLIYIZ"

Biyonik el taktırıp kızına sarılmayı ve ihtiyaçlarını rahatça karşılamayı hayal eden Halime Nuray'a ise Uyum Yaşam Derneği destek oldu. Halime Nuray'ı İstanbul'a davet eden Dernek Başkanı Zehra Ünlü, biyonik kol için gereken paranın toplanabilmesi için müzayede düzenledi.

İş kadını Kardelen Acar'ın da destek verdiği müzayedede Halime'nin biyonik kolu için gereken paranın yüzde 75'i toplandı. Yurt dışından siparişi verilen biyonik kolun bayramdan önce takılması planlanıyor.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Halime, "Hem ben hem İrem çok heyecanlıyız. 3 yıldır bu anı bekliyordum. İnşallah biyonik koluma yakında kavuşacağım. Artık İrem'imin saçlarını tarayabileceğim. Bu açıdan da çok mutluyum. Bize destek olan herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Haber: Tolga YANIK