Kars’tan İzmir’e hayat köprüsü: 16 yaşındaki Karsu nakille sağlığına kavuştu

İzmir'de yaşayan Karsu Oktay (16), 2 yıldır beklediği karaciğer nakli müjdesini babasının memleketi Kars'ta aldı. Hava muhalefeti ve mesafeye rağmen 8 saatte İzmir'e ambulans uçakla yetiştirilen Oktay, operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Kars’tan İzmir’e hayat köprüsü: 16 yaşındaki Karsu nakille sağlığına kavuştu

Foça Cemil Midilli Meslek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Karsu Oktay'ın hayatı, 2 yıl önce karaciğerinde saptanan 10 santimetrelik kitleyle değişti. Nakil sırasına giren Oktay, umudunun tükenmeye başladığı bir anda moral bulmak için 2009 yılında kaybettiği babasının memleketi Kars'a gitti.

Oktay ailesi, çok zorlu günler yaşadıklarını ancak şimdi çok mutlu olduklarını söyledi.

O tarihlerde Kayseri'de olan annesinden gelen gece yarısı telefonu, Karsu için zamana karşı yarışı başlattı. Uygun organ bulunduğunu öğrenen Oktay, İzmir'e gelmek üzere yola çıktı, ancak hava muhalefeti nedeniyle Kars'tan uçamadığı için Erzurum'a ulaştırıldı.

Kars’tan İzmir’e hayat köprüsü: 16 yaşındaki Karsu nakille sağlığına kavuştu-3

Özel ambulans uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na, oradan da hazır bekleyen ambulansla hastaneye getirilen Oktay, Prof. Dr. Murat Kılıç ve ekibi tarafından ameliyata alındı. 9 Nisan'da gerçekleşen ve 8 saat süren nakille Oktay, hem kanserden hem de karaciğer yetmezliğinden kurtuldu.


KİTLE TESPİT EDİLDİ
İki yıl önce nezle şikayetiyle Foça Devlet Hastanesi'ne gittiğini ve tahlillerde karaciğer fonksiyonlarının çok yüksek çıktığını anlatan Karsu Oktay, "İlaç kullandım ama tekrar yüksek çıkınca ultrasonla bakmak istediler.

Kitle tespit edildi ve İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler. Daha sonra 2 kez biyopsi oldum, ardından ameliyat kararı çıktı ve 2024 yılında organ sırasına girdim. 2 yıldır bekliyordum ve bu süre içinde çok sıkıldım, bazen umutsuzluğa kapılıyordum. Hiçbir yere çıkamamak veya tatile gidememek canımı çok sıkıyordu.

Memlekette babaannem ve dedem var, onları çok özlediğim için Kars'a gittim. Ramazan Bayramı'nı orada geçirdim. Bir akşam annemden telefon geldi, organ bulunduğunu söyledi. Sevinçten elim ayağım titredi. 'Yetişebilir miyim?' korkusuyla yola çıktım ama yetiştim.
Şimdi çok iyiyim. Bundan sonra bütün hedeflerime odaklanacağım ve hepsini gerçekleştirmeye çalışacağım. Yenilenebilir enerji bölümünde okuyorum; okulu bitirip mühendis olmayı planlıyorum" dedi.

