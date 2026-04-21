



Özel ambulans uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na, oradan da hazır bekleyen ambulansla hastaneye getirilen Oktay, Prof. Dr. Murat Kılıç ve ekibi tarafından ameliyata alındı. 9 Nisan'da gerçekleşen ve 8 saat süren nakille Oktay, hem kanserden hem de karaciğer yetmezliğinden kurtuldu.



KİTLE TESPİT EDİLDİ

İki yıl önce nezle şikayetiyle Foça Devlet Hastanesi'ne gittiğini ve tahlillerde karaciğer fonksiyonlarının çok yüksek çıktığını anlatan Karsu Oktay, "İlaç kullandım ama tekrar yüksek çıkınca ultrasonla bakmak istediler.



Kitle tespit edildi ve İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler. Daha sonra 2 kez biyopsi oldum, ardından ameliyat kararı çıktı ve 2024 yılında organ sırasına girdim. 2 yıldır bekliyordum ve bu süre içinde çok sıkıldım, bazen umutsuzluğa kapılıyordum. Hiçbir yere çıkamamak veya tatile gidememek canımı çok sıkıyordu.



Memlekette babaannem ve dedem var, onları çok özlediğim için Kars'a gittim. Ramazan Bayramı'nı orada geçirdim. Bir akşam annemden telefon geldi, organ bulunduğunu söyledi. Sevinçten elim ayağım titredi. 'Yetişebilir miyim?' korkusuyla yola çıktım ama yetiştim.

Şimdi çok iyiyim. Bundan sonra bütün hedeflerime odaklanacağım ve hepsini gerçekleştirmeye çalışacağım. Yenilenebilir enerji bölümünde okuyorum; okulu bitirip mühendis olmayı planlıyorum" dedi.

