SOLOTÜRK gösteri uçuşunun adresi Antalya'nın Konyaaltı Sahili oldu. Etkinlik sahil hattında yer alan Olbia Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek.
SOLOTÜRK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?
Ana gösteri uçuşu, 23 Nisan 2026 Perşembe günü saat 17.00'de yapılacak. Etkinlik bayram kutlamalarının en dikkat çeken anlarından biri olacak.
Yoğunluk nedeniyle izleyicilerin alana erken gelmesi bekleniyor.
KATILIM ÜCRETSİZ DAVET HERKESE AÇIK
SOLOTÜRK tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin tüm vatandaşlara açık olduğu belirtildi. Gösteriyi izlemek isteyenler için herhangi bir bilet ya da davet şartı bulunmuyor.
PROGRAMDA ULUSLARARASI ÇOCUK GÖSTERİLERİ DE VAR
Kutlamalar kapsamında çelenk sunma töreni düzenlenecek, çocuklar temsili olarak makamları devralacak. Etkinlik programında çeşitli sahne gösterileri de yer alacak.
Beach Park'ta gerçekleştirilecek etkinlikte ise 10 farklı ülkeden çocuklar kendi kültürlerine ait dansları sergileyecek.
SOLOTÜRK HAKKINDA MERAK EDİLENLER
SOLOTÜRK nedir?
SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi gösteri ekibidir. F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği gösterilerde, uçağın manevra kabiliyetini ve pilotaj yeteneklerini sergiler.
SOLOTÜRK ne zaman kuruldu?
SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında 2011 yılında kuruldu.
SOLOTÜRK hangi uçakları kullanıyor?
Gösterilerde F-16 savaş uçakları kullanılır. Bu uçaklar, yüksek hız ve manevra kabiliyeti sayesinde akrobasi uçuşlarına uygun yapısıyla öne çıkar.
SOLOTÜRK gösterilerinde neler yapılır?
Gösterilerde yüksek hızda geçişler, ani tırmanış ve dalışlar, keskin dönüşler ve alçak uçuş manevraları gerçekleştirilir. Bu hareketler, pilotun ve uçağın sınırlarını gösteren özel uçuş teknikleridir.
SOLOTÜRK pilotları kimlerden oluşur?
SOLOTÜRK pilotları, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan ve ileri seviye eğitimlerden geçmiş savaş pilotları arasından seçilir.