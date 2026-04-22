23 Nisan 2026 SOLOTÜRK programı: Gösteri nerede, saat kaçta başlayacak?

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bugün Antalya’da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

  • SOLOTÜRK gösteri uçuşu 23 Nisan 2026 Perşembe günü saat 17.00'de Antalya Konyaaltı Sahili Olbia Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek.
  • Etkinlik tüm vatandaşlara ücretsiz ve açık olup herhangi bir bilet ya da davet şartı bulunmuyor.
  • SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı olarak 2011 yılında kurulan ve F-16 savaş uçaklarıyla akrobasi gösterileri yapan ekiptir.
  • Kutlamalar kapsamında çelenk sunma töreni, çocukların temsili makam devralması ve çeşitli sahne gösterileri düzenlenecek.
  • Beach Park'ta 10 farklı ülkeden çocuklar kendi kültürlerine ait dansları sergileyecek.

SOLOTÜRK gösteri uçuşunun adresi Antalya'nın Konyaaltı Sahili oldu. Etkinlik sahil hattında yer alan Olbia Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

Ana gösteri uçuşu, 23 Nisan 2026 Perşembe günü saat 17.00'de yapılacak. Etkinlik bayram kutlamalarının en dikkat çeken anlarından biri olacak.

Yoğunluk nedeniyle izleyicilerin alana erken gelmesi bekleniyor.

Konyaaltı Sahili, SOLOTÜRK’ün nefes kesen gösterisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar AA ve İHA'ya aittir)

KATILIM ÜCRETSİZ DAVET HERKESE AÇIK

SOLOTÜRK tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin tüm vatandaşlara açık olduğu belirtildi. Gösteriyi izlemek isteyenler için herhangi bir bilet ya da davet şartı bulunmuyor.

Etkinlik ücretsiz olarak izlenebilecek.

PROGRAMDA ULUSLARARASI ÇOCUK GÖSTERİLERİ DE VAR

Kutlamalar kapsamında çelenk sunma töreni düzenlenecek, çocuklar temsili olarak makamları devralacak. Etkinlik programında çeşitli sahne gösterileri de yer alacak.

Beach Park'ta gerçekleştirilecek etkinlikte ise 10 farklı ülkeden çocuklar kendi kültürlerine ait dansları sergileyecek.

SOLOTÜRK HAKKINDA MERAK EDİLENLER

SOLOTÜRK nedir?

SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi gösteri ekibidir. F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği gösterilerde, uçağın manevra kabiliyetini ve pilotaj yeteneklerini sergiler.

SOLOTÜRK ne zaman kuruldu?

SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında 2011 yılında kuruldu.

SOLOTÜRK hangi uçakları kullanıyor?

Gösterilerde F-16 savaş uçakları kullanılır. Bu uçaklar, yüksek hız ve manevra kabiliyeti sayesinde akrobasi uçuşlarına uygun yapısıyla öne çıkar.

SOLOTÜRK gösterilerinde neler yapılır?

Gösterilerde yüksek hızda geçişler, ani tırmanış ve dalışlar, keskin dönüşler ve alçak uçuş manevraları gerçekleştirilir. Bu hareketler, pilotun ve uçağın sınırlarını gösteren özel uçuş teknikleridir.

SOLOTÜRK pilotları kimlerden oluşur?

SOLOTÜRK pilotları, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan ve ileri seviye eğitimlerden geçmiş savaş pilotları arasından seçilir.

