Diyarbakır’da midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen midibüste facia yaşandı. Kazada 50 yaşındaki Ganime Yıldızhan hayatını kaybederken, 4’ü ağır 11 kişi yaralandı. Kazadan sağ kurtulan bir yolcu, şoförün uyuduğunu iddia etti.

  • Diyarbakır-Bingöl kara yolunda bir midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.
  • Kazada hayatını kaybeden kişinin 50 yaşındaki Ganime Yıldızhan olduğu tespit edildi.
  • Yaralanan 11 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
  • Bir yolcu, kazanın şoförün uyuması nedeniyle meydana geldiğini iddia etti.
  • Kazaya ilişkin resmi makamlarca inceleme başlatıldı.

Kaza, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun kırsal Güçlü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 EJH 704 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır’da midibüs kazası: Ölü ve yaralılar (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin çalışması sonucu araçta sıkışan yolculardan Ganime Yıldızhan (50) çıkarıldı. Yapılan kontrolde Yıldızhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

4'Ü AĞIR 11 YARALI

Kazada yaralanan 4'ü ağır toplam 11 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"ŞOFÖR GÖZÜNÜ YUMDU" İDDİASI

Kazadan yara almadan kurtulan yolculardan Recep Şendul (46), olay anına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şendul, midibüs şoförünün uykulu olduğunu öne sürerek, "Diyarbakır'dan Muş'a gidiyorduk. Şoför arkadaşın artık uykusu mu geldi ne yaptıysa gözünü yumdu. Dereye gideceğini fark edince sağa doğru manevra yaparken şarampole yuvarlandı" dedi.

"VEFAT EDEN KADIN ARKAMDAYDI"

Kazayı anlatan Şendul, hayatını kaybeden yolcunun arkasında oturduğunu belirterek, "Vefat eden kişi kadındı ve arkamda oturuyordu. Eşiyle beraberdi, eşine bir şey olmadı. Kadın da rahmetli oldu" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeninin yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

