Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda, matematik öğretmeni Ayla Kara'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda öğrenci yaralandı.

Öğretmen Ayla Kara'nın, saldırı sırasında öğrencilerini korumak için kendini siper ettiği ve bu esnada yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saldırı, Türkiye genelinde üzüntüye yol açarken okullardaki güvenlik önlemlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan kanlı saldırının ardından yürek burkan detaylar ortaya çıktı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin matematik öğretmeni Ayla Kara olduğu öğrenildi. Saldırıda biri öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda öğrenci de yaralandı. Okulda büyük panik yaşanırken, olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları hastanelere kaldırdı.

SON ANDA KENDİNİ SİPER ETTİ Edinilen bilgilere göre Ayla Kara, saldırı anında öğrencilerini korumak için hiç tereddüt etmeden kendini onların önüne attı. Son ana kadar sınıftaki çocukları güvenli alana ulaştırmak için çabalayan öğretmenin, öğrencilerini kurtarmaya çalışırken kurşunların hedefi olarak hayatını kaybettiği öğrenildi.