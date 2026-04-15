Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan kanlı saldırının ardından yürek burkan detaylar ortaya çıktı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin matematik öğretmeni Ayla Kara olduğu öğrenildi.
Saldırıda biri öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda öğrenci de yaralandı. Okulda büyük panik yaşanırken, olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları hastanelere kaldırdı.
SON ANDA KENDİNİ SİPER ETTİ
Edinilen bilgilere göre Ayla Kara, saldırı anında öğrencilerini korumak için hiç tereddüt etmeden kendini onların önüne attı. Son ana kadar sınıftaki çocukları güvenli alana ulaştırmak için çabalayan öğretmenin, öğrencilerini kurtarmaya çalışırken kurşunların hedefi olarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
OKULUNUN SEVİLEN İSMİYDİ
Meslektaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen Ayla Kara'nın, görev yaptığı okulda öğrencileriyle güçlü bağ kurduğu ifade edildi. Disiplini ve şefkatiyle tanınan öğretmenin kaybı, eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Kara'nın öğrencilerine olan bağlılığı ve fedakârlığına vurgu yapılırken, "Bir öğretmenden fazlasıydı" ifadeleri dikkat çekti.
EĞİTİM CAMİASI YASTA
Saldırıda hayatını kaybeden Ayla Kara için başsağlığı mesajları peş peşe gelirken, olay Türkiye genelinde derin bir üzüntüye neden oldu. Yaşanan trajedi, okullarda güvenlik ve çocukların korunmasına yönelik tartışmaları da yeniden alevlendirdi.