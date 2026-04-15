Okullarda silah kabusu! Tarsus’ta öğrenci tabancayla yakalandı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki olayların ardından bu kez Mersin’de bir öğrenci tabancayla okula geldi; lisede panik yaşanırken, okul yönetimi ve polis hızlı müdahaleyle silaha el koydu.

  • Mersin'in Tarsus ilçesindeki Fatih Anadolu Lisesi'nde, M.M.A. isimli bir öğrencinin okula tabancayla geldiği tespit edildi.
  • Okul yönetimi ve polisin müdahalesiyle öğrencinin üzerindeki silaha el konuldu.
  • Gözaltına alınan öğrenci ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye, peş peşe Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan öğrenci terörü olaylarıyla sarsılırken, okullardaki güvenlik endişesi bir kez daha gündeme geldi. Son olarak Mersin'de bir öğrencinin silahla okula gelmesi paniğe yol açtı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir lisede yaşanan olayda, 12'nci sınıf öğrencisi M.M.A.'nın okula tabancayla geldiği tespit edilince okul yönetimi ve polis ekipleri harekete geçti.

Mersin'de okulda silah paniği (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

OKULDA SİLAH ALARMI

Olay, öğle saatlerinde Tarsus Fatih Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise son sınıf öğrencisi M.M.A.'nın okula silahla geldiği tespit edildi.

Kahramanmaraşta İsa Aras Mersinli okuduğu Ayser Çalık Ortaokulu silahla bastı: Saldırganın babası gözaltında

ANINDA MÜDAHALE VE GÖZALTI

Durumun fark edilmesi üzerine okul yönetimi ve okul polisi, tehlikeli bir durum yaşanmadan öğrencideki silaha el koydu. Gözaltına alınan öğrenci, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Silahın okula ne amaçla getirildiği henüz öğrenilemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Türkiye’de bir zamanlar köy olan ama şimdi dev şehre dönüşen yerler
Küçük yerleşimler dev şehirlere dönüştü

