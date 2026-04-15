Türkiye, peş peşe Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan öğrenci terörü olaylarıyla sarsılırken, okullardaki güvenlik endişesi bir kez daha gündeme geldi. Son olarak Mersin'de bir öğrencinin silahla okula gelmesi paniğe yol açtı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir lisede yaşanan olayda, 12'nci sınıf öğrencisi M.M.A.'nın okula tabancayla geldiği tespit edilince okul yönetimi ve polis ekipleri harekete geçti.
OKULDA SİLAH ALARMI
Olay, öğle saatlerinde Tarsus Fatih Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise son sınıf öğrencisi M.M.A.'nın okula silahla geldiği tespit edildi.
ANINDA MÜDAHALE VE GÖZALTI
Durumun fark edilmesi üzerine okul yönetimi ve okul polisi, tehlikeli bir durum yaşanmadan öğrencideki silaha el koydu. Gözaltına alınan öğrenci, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Silahın okula ne amaçla getirildiği henüz öğrenilemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.