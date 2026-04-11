Antalya'nın Demre ilçesindeki Çevreli Bozoğlu Tarkun İlkokulu, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir eğitim skandalıyla çalkalandı. İkinci sınıfa giden çocuklarının hala birinci sınıf dersleri gördüğünü fark eden veliler, okul yönetimi ve CİMER'e şikayet yağdırdı.



İddiaların odağındaki öğretmenin, kendi kızı derslerde geri kalmasın diye tüm sınıfa alt seviyeden eğitim verdiği ve itiraz eden velilere "Beğenmiyorsanız özel okula gönderin" dediği öne sürüldü. Öğrenci velilerinden Adem Boz, kızının geçen yıl birinci sınıfta aldığı eğitim ve bilgileri bu sene ikinci sınıfta da almaya devam ettiğini söyledi.



Boz, "Çocuğum okula gitmek istemiyor. 'Sınıfta parmak kaldırmaya korkuyoruz, hoca hep bağırıyor' diyor" şeklinde konuştu.

