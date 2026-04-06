Sanayide yeşil dönüşüm son dönemin önemli gündemleri arasında yer alıyor. Koordinatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü, Dünya Bankası destekli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında özel sektörün bu alanlara yönelik ürün veya süreç geliştirme faaliyetleri TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından destekleniyor.

KOBİ VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞLARA FİNANSMAN KAPISI



Bu amaçla başlatılan "Sanayide Yeşil Dönüşüm Programı"nın 2026 yılı birinci dönem çağrısı açıldı. Çağrıya KOBİ ve büyük ölçekli kuruluşların başvuruları mümkün olup ortaklı başvuru da yapılabilecek. Kabul edilen bütçenin büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 70'i, KOBİ'ler için yüzde 80'i ve deprem bölgesindeki KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için yüzde 90'ı TÜBİTAK tarafından geri ödemeli destek olarak kuruluşa ödenecek.

Projenin son dönem değerlendirmesi sonrası nihai geri ödemeli destek tutarı belirlenecek. Geri ödemeli destek tutarının hibeye dönüşme oranı büyük ölçekli kuruluşlarda yüzde 50, KOBİ'lerde yüzde 60 olacak. Hibeye dönüştürülmeyen tutar ise kuruluştan taksitler halinde tahsil edilecek.



Geri ödeme proje bittikten 1 yıl sonra başlayacak. Bu çağrıda önceki çağrılardan farklı olarak birtakım değişiklikler söz konusu.

Buna göre, bir kuruluş için Dünya Bankası destekli en fazla 2 proje desteği sınırlaması kaldırıldı, kuruluş bazlı bütçe takibi uygulamasına geçildi.

Kuruluşlar, ölçeklerine göre program bazında belirlenen üst limitleri aşmamak koşuluyla 2'den fazla proje desteği alabilecek. Çağrı kapsamını belirleyen yeşil dönüşüm Ar-Ge ve yenilik konu başlıkları genişletildi.



KURALLAR ESNETİLDİ: PROJE SINIRI KALKTI



Sunulacak projelerin iklim değişikliği, çevre ve biyoçeşitlilik; temiz ve döngüsel ekonomi; temiz, erişilebilir ve güvenli enerji arzı; yeşil ve sürdürülebilir tarım; sürdürülebilir akıllı ulaşım konu başlıklarından birinin kapsamına girmesi gerekiyor. Sunulacak projelerin daha önce yapılan bir Ar-Ge çalışmasının devamı olma koşulu da kaldırıldı.



Kuruluşlar herhangi bir eski proje ile ilişkilendirmeden yeni bir proje başvurusu yapabilecek.