1948'de toplanan Birinci Dünya Sağlık Asamblesi'nin, Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluşunu anmak amacıyla yaptığı çağrıyla ortaya çıkan Dünya Sağlık Günü, 1950'den bu yana her yıl 7 Nisan'da kutlanıyor. Her yıl farklı bir temayla düzenlenen bu özel gün, küresel sağlık sorunlarına dikkat çekmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

DSÖ, 2026 Dünya Sağlık Günü temasını “Bilimin yanındayız” olarak açıkladı.

7 NİSAN DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ NEDİR?

Her yıl 7 Nisan'da kutlanan Dünya Sağlık Günü, küresel sağlık konularına dikkat çekmek ve toplumlarda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenleniyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre bu tür özel günler, yalnızca sağlık alanında değil, aynı zamanda dünya genelinde barış ve refahın güçlendirilmesi açısından da büyük önem taşıyor.

2026 TEMASI: BİLİMİN REHBERLİĞİNDE SAĞLIK

DSÖ, 2026 yılı için belirlediği "Sağlık için birlikte. Bilimin yanındayız." temasıyla, sağlık politikalarında bilimsel verilerin temel alınması gerektiğine vurgu yapıyor. Kurum, bu kapsamda küresel kamuoyunu harekete geçirmeyi ve sağlık alanında daha güçlü, kanıta dayalı adımlar atılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

BİLİM TEMELLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Yayımlanan mesajda, insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığının korunmasında bilimsel işbirliğinin kritik rolüne dikkat çekildi. Yıl boyunca sürecek kampanyanın, hem bilimsel gelişmeleri öne çıkarması hem de elde edilen verilerin uygulamaya geçirilmesi için çok taraflı ortaklıkları güçlendirmesi hedefleniyor. DSÖ ayrıca, toplumlara "gerçeklere güvenme" ve bilim odaklı sağlık yaklaşımlarını destekleme çağrısı yapıyor.

KÜRESEL ETKİNLİKLER FRANSA'DA DÜZENLENECEK

Dünya Sağlık Günü kapsamında düzenlenecek önemli organizasyonlara bu yıl Fransa'nın Lyon kenti ev sahipliği yapacak. Tek Sağlık Zirvesi ile DSÖ İşbirliği Merkezleri Küresel Forumu'nun, bugüne kadarki en geniş bilimsel ağlardan birini oluşturduğu ve ortaklıklar yoluyla daha sağlıklı bir gelecek inşa edilmesine katkı sunacağı ifade ediliyor.

SAĞLIK HİZMETLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR ARTIYOR

Öte yandan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların giderek yaygınlaştığına dikkat çekti. 2025 yılına ilişkin verileri paylaşan Ghebreyesus, 19 ülke ve bölgede doğrulanan 1350 saldırının, binlerce sağlık çalışanı ve hastayı etkilediğini belirtti. Bu saldırıların, çatışmaların endişe verici ve yasa dışı bir "yeni normali" haline geldiğini vurguladı.