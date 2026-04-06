Erkek meselesi kanlı bitti: İnegöl'de aşk husumeti | 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Cankız Ç. ile 17 yaşındaki Sinem Y., ortak husumet besledikleri bir erkek meselesi yüzünden cadde üzerinde buluştu. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki genç kız da yanlarındaki bıçaklarla birbirini yaraladı. Olay sonrası biri büfeye sığınan, diğeri ise 5 kilometre uzaklıkta yakalanan yaralı kızlar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

  • Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cankız Ç. ve Sinem Y. isimli iki genç kız aynı erkek yüzünden tartışıp birbirlerini bıçaklayarak yaraladı.
  • Olay Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde Cankız Ç.'nin Sinem Y.'yi konuşmak için çağırmasıyla başladı ve kavgaya dönüştü.
  • Bacağından yaralanan Sinem Y. yakındaki bir büfeye sığındı ve ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Yaralı halde olay yerinden kaçan Cankız Ç. yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta sokakta yürürken polis ekipleri tarafından bulundu.
  • Cankız Ç. tedavisinin ardından Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Cankız Ç. (19) isimli genç kız, aşık olduğu A.M.(25) isimli erkeğin sevgilisi olduğu öne sürülen Sinem Y. (17)'yi konuşmak için Ankara Caddesi'ne çağırdı.

Evinden çıkarak buluşma noktasına giden Sinem Y. ile Cankız Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

İki genç kız bıçakla birbirini yaraladı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

BİRİ BÜFEYE SIĞINDI DİĞERİ SOKAKTA YAKALANDI

Çıkan kavgada iki genç kız birbirini bıçaklayarak yaraladı. Cankız Ç. olay yerinden yaralı halde kaçarken, bacağından bıçaklanan Sinem Y. yakındaki bir büfeye sığındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sinem Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Cankız Ç. ise yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta sokakta yürürken ekipler tarafından bulunarak polis aracıyla özel bir hastaneye götürüldü.

"BAĞIRMA BANA"

Sinem Y.'nin annesi Birgül B., ambulansla hastaneye getirilen kızına, "Bir şey olmaz değil mi? Gerizekalısın kızım gitme dedim sana. Geberteceğim oğlum. Annecim iyi misin?" dedi. Yaralı genç kız ise annesine "Bağırma bana" diyerek tepki gösterdi. Cankız Ç., tedavisinin ardından Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

