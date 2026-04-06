CANLI YAYIN
Geri

Manisa'da cinayet: Mürşide Böcüne'yi 5 yarım altın için boğarak öldürdü!

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 31 Mart günü evinde boğularak öldürülmüş halde bulunan 69 yaşındaki Mürşide Böcüne cinayeti, polisin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. 100 farklı kameradan bin 200 saatlik görüntü inceleyen ekipler, yaşlı kadını üzerindeki 5 adet yarım altın için öldüren ve altınları bozdurup nakit paraya çeviren 32 yaşındaki katil zanlısı E.A.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi:
Manisa'da cinayet: Mürşide Böcüne'yi 5 yarım altın için boğarak öldürdü!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 69 yaşındaki Mürşide Böcüne, 31 Mart 2026 tarihinde evinde boğularak öldürülmüş ve üzerindeki altınlar çalınmıştır.
  • Polis ekipleri 100 farklı güvenlik kamerasından bin 200 saatlik görüntü analiz ederek katil zanlısı E.A.'yı (32) tespit etmiştir.
  • Zanlı E.A.'nın olay yerinden ayrıldıktan sonra bir arkadaşı aracılığıyla kuyumcuda 5 adet yarım altın bozdurduğu belirlenmiştir.
  • Operasyonda E.A., B.A. (20) ve A.Ç.A. (16) gözaltına alınmış, üzerlerinde 60 bin 700 TL nakit para ele geçirilmiştir.
  • E.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, A.Ç.A. ise savcılıktan serbest kalmıştır.

Olay, 31 Mart 2026 günü saat 18.00 sıralarında Ayniali Mahallesi 3315 Sokak üzerindeki bir adreste meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eve gelen eşi İbrahim Böcüne tarafından hol kısmında hareketsiz şekilde bulunan 69 yaşındaki Mürşide Böcüne'nin, yapılan ilk incelemesinde boğazında tülbent olduğu ve boğularak öldürüldüğü değerlendirildi. Yapılan kontrollerde yaşlı kadının üzerinde bulunan altınların da alındığı tespit edildi.

BİN 200 SAATLİK GÖRÜNTÜ ANALİZ EDİLDİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda, bölgedeki 100 farklı güvenlik kamerası incelenerek yaklaşık bin 200 saatlik görüntü analizi yapıldı. Maktulün eşi evden ayrıldıktan sonra sokağa giren siyah giyimli şüphelinin E.A. (32) olduğu tespit edildi.

Manisa'da cinayet: Mürşide Böcüne'yi 5 yarım altın için boğarak öldürdü!-3

ALTIN PARALARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin olay yerinden ayrıldıktan sonra bir arkadaşı vasıtasıyla kuyumcuda 5 adet yarım altın bozdurduğu belirlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda olayla ilgili E.A., B.A. (20) ve A.Ç.A. (16) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 60 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

Manisa'da cinayet: Mürşide Böcüne'yi 5 yarım altın için boğarak öldürdü!-4

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.Ç.A. (16) savcılıktan serbest bırakılırken, B.A. (20) adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yaşlı kadını 5 yarım altın için öldürdüğü belirlenen E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

