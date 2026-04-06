Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 69 yaşındaki Mürşide Böcüne, 31 Mart 2026 tarihinde evinde boğularak öldürülmüş ve üzerindeki altınlar çalınmıştır.

Polis ekipleri 100 farklı güvenlik kamerasından bin 200 saatlik görüntü analiz ederek katil zanlısı E.A.'yı (32) tespit etmiştir.

Zanlı E.A.'nın olay yerinden ayrıldıktan sonra bir arkadaşı aracılığıyla kuyumcuda 5 adet yarım altın bozdurduğu belirlenmiştir.

Operasyonda E.A., B.A. (20) ve A.Ç.A. (16) gözaltına alınmış, üzerlerinde 60 bin 700 TL nakit para ele geçirilmiştir.

E.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, A.Ç.A. ise savcılıktan serbest kalmıştır.

Olay, 31 Mart 2026 günü saat 18.00 sıralarında Ayniali Mahallesi 3315 Sokak üzerindeki bir adreste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve gelen eşi İbrahim Böcüne tarafından hol kısmında hareketsiz şekilde bulunan 69 yaşındaki Mürşide Böcüne'nin, yapılan ilk incelemesinde boğazında tülbent olduğu ve boğularak öldürüldüğü değerlendirildi. Yapılan kontrollerde yaşlı kadının üzerinde bulunan altınların da alındığı tespit edildi.

Yaşlı kadını öldüren katil zanlısı tutuklandı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.) BİN 200 SAATLİK GÖRÜNTÜ ANALİZ EDİLDİ Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda, bölgedeki 100 farklı güvenlik kamerası incelenerek yaklaşık bin 200 saatlik görüntü analizi yapıldı. Maktulün eşi evden ayrıldıktan sonra sokağa giren siyah giyimli şüphelinin E.A. (32) olduğu tespit edildi.