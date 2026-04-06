Bursa’da kahvehanede silahlı kavga: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Bursa’nın Orhangazi ilçesi Narlıca Mahallesi’nde bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada, aralarında önceden husumet bulunan Mutlu B.'nin ateş açması sonucu 59 yaşındaki Zeki Yıldız ve 28 yaşındaki oğlu Semih Yıldız hayatını kaybetti, Melih Yıldız ise ağır yaralandı. Olayın ardından jandarma ekiplerince yakalanan saldırgan Mutlu B. gözaltına alınırken, yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

  • Bursa'nın Orhangazi ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bir kahvehanede çıkan silahlı çatışmada Zeki Yıldız ve oğlu Semih Yıldız hayatını kaybetti.
  • Mutlu B. isimli şüpheli, Zeki Yıldız ve oğulları Semih ile Melih Yıldız'ın üzerine ateş açtı.
  • Olayda yaralanan Melih Yıldız, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Şüpheli Mutlu B., jandarma ekipleri tarafından silahıyla birlikte gözaltına alındı.
  • İki hafta önce başlayan husumetin bir kavgayı ayırma meselesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki hafta önce başlayan gerginlik, dün gece Narlıca Mahallesi'ndeki bir kahvehanede katliama dönüştü.

İddiaya göre, kahvehane işletmecisi Zeki Yıldız ile Mutlu B. arasında, bir başka kavgayı ayırma meselesi yüzünden husumet başladı. Saat 20.00 sularında Zeki Yıldız, oğulları Semih ve Melih Yıldız'ı da yanına alarak Mutlu B.'nin bulunduğu mekana gitti. Sözlü tartışma saniyeler içinde kontrolden çıkarak silahlı çatışmaya dönüştü.

Bursa'da silahlı kavgada baba ve oğlu öldü diğer oğlu ise yaralandı.

BABA VE OĞUL OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Öfkesine yenik düşen Mutlu B., yanında taşıdığı silahı çekerek Yıldız ailesinin üzerine kurşun yağdırdı. Mahallede yankılanan silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Zeki Yıldız.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, baba Zeki Yıldız ve oğlu Semih Yıldız'ın vücutlarına isabet eden kurşunlarla olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Saldırıdan yaralı kurtulan Melih Yıldız ise ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

KATİL ZANLISI KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından kaçma fırsatı bulamayan zanlı Mutlu B., jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Hayatını kaybeden baba ve oğlun cenazeleri otopsi için morga kaldırılırken, jandarma mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak soruşturma başlattı.

Semih Yıldız.

Kayıp ilanı verilmişti, acı haber Şişli'den geldi: Mehmet Çiftlikci aracında ölü bulundu
SONRAKİ HABER

Kayıp olarak aranıyordu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler