Bursa'nın Orhangazi ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bir kahvehanede çıkan silahlı çatışmada Zeki Yıldız ve oğlu Semih Yıldız hayatını kaybetti.

Mutlu B. isimli şüpheli, Zeki Yıldız ve oğulları Semih ile Melih Yıldız'ın üzerine ateş açtı.

Olayda yaralanan Melih Yıldız, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Mutlu B., jandarma ekipleri tarafından silahıyla birlikte gözaltına alındı.

İki hafta önce başlayan husumetin bir kavgayı ayırma meselesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki hafta önce başlayan gerginlik, dün gece Narlıca Mahallesi'ndeki bir kahvehanede katliama dönüştü. İddiaya göre, kahvehane işletmecisi Zeki Yıldız ile Mutlu B. arasında, bir başka kavgayı ayırma meselesi yüzünden husumet başladı. Saat 20.00 sularında Zeki Yıldız, oğulları Semih ve Melih Yıldız'ı da yanına alarak Mutlu B.'nin bulunduğu mekana gitti. Sözlü tartışma saniyeler içinde kontrolden çıkarak silahlı çatışmaya dönüştü.

Bursa'da silahlı kavgada baba ve oğlu öldü diğer oğlu ise yaralandı. (Fotoğraflar AA'dan ve İHA'dan alınmıştır.) BABA VE OĞUL OLAY YERİNDE CAN VERDİ Öfkesine yenik düşen Mutlu B., yanında taşıdığı silahı çekerek Yıldız ailesinin üzerine kurşun yağdırdı. Mahallede yankılanan silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.