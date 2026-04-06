Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki hafta önce başlayan gerginlik, dün gece Narlıca Mahallesi'ndeki bir kahvehanede katliama dönüştü.
İddiaya göre, kahvehane işletmecisi Zeki Yıldız ile Mutlu B. arasında, bir başka kavgayı ayırma meselesi yüzünden husumet başladı. Saat 20.00 sularında Zeki Yıldız, oğulları Semih ve Melih Yıldız'ı da yanına alarak Mutlu B.'nin bulunduğu mekana gitti. Sözlü tartışma saniyeler içinde kontrolden çıkarak silahlı çatışmaya dönüştü.
BABA VE OĞUL OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Öfkesine yenik düşen Mutlu B., yanında taşıdığı silahı çekerek Yıldız ailesinin üzerine kurşun yağdırdı. Mahallede yankılanan silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, baba Zeki Yıldız ve oğlu Semih Yıldız'ın vücutlarına isabet eden kurşunlarla olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Saldırıdan yaralı kurtulan Melih Yıldız ise ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
KATİL ZANLISI KISKIVRAK YAKALANDI
Olayın ardından kaçma fırsatı bulamayan zanlı Mutlu B., jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Hayatını kaybeden baba ve oğlun cenazeleri otopsi için morga kaldırılırken, jandarma mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak soruşturma başlattı.