KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞTI

Ailesinden alınan bilgiye göre, evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Çiftlikci'nin tekstil sektöründen kalp rahatsızlığı nedeniyle malulen emekli olduğu, daha önce by-pass ve anjiyo ameliyatları geçirdiği öğrenildi. Çiftlikci'nin son 2-3 aydır kendi aracıyla yolcu taşımacılığı yaptığı belirtildi. Mehmet Çiftlikci'nin 3 Nisan akşam saatlerinde evden ayrıldığını ve sabah döneceğini söylediğini belirten ailesi en son gece saatlerinde kendisiyle görüştüklerini, sonrasında ise 3 gündür kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek kayıp başvurusunda bulundukları öğrenildi.