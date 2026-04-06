Kayıp ilanı verilmişti, acı haber Şişli'den geldi: Mehmet Çiftlikci aracında ölü bulundu

Şişli'de 3 Nisan'dan bu yana kayıp olarak aranan 51 yaşındaki Mehmet Çiftlikci, İnönü Mahallesi'nde park halindeki otomobilinin sürücü koltuğunda hayatını kaybetmiş halde bulundu. İlk incelemelerde vücudunda darp ya da silah izine rastlanmayan Çiftlikci'nin ölümünün beyin kanaması kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor.

  • Şişli İnönü Mahallesi'nde park halindeki otomobilin içinde 3 gündür kayıp olan tekstil emeklisi Mehmet Çiftlikci cansız bulundu.
  • Çiftlikci'nin karnında morarma ve burnundan kan gelmesi tespit edildi ancak ateşli silah, kesici alet veya darp izi görülmedi.
  • Kalp rahatsızlığı nedeniyle malulen emekli olan Çiftlikci'nin 3 Nisan akşamı evden ayrıldığı ve ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi.
  • Güvenlik kamera kayıtlarına göre Çiftlikci'nin aracı 4 Nisan saat 01.59'da Kozyatağı'nda görüldü ve 04.50'de cesedinin bulunduğu caddeye geldi.
  • Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çiftlikci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Şişli, öğle saatlerinde gelen acı haberle sarsıldı. Ailesinin günlerdir her yerde aradığı tekstil emeklisi Mehmet Çiftlikci, kendi aracının içinde yaşamını yitirmiş halde tespit edildi.

Mehmet Çiftlikci. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

ARAÇ İÇERİSİNDE HAREKETSİZ BULUNDU

Olay, saat 12.50 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 gündür kayıp olduğu öğrenilen Mehmet Çiftlikci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİ BULGULAR VE İLK İNCELEME

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Çiftlikci'nin karnında morarma olduğu ve burnundan kan geldiği tespit edildi. Vücudunda ateşli silah, kesici alet ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre, ölümün beyin kanamasına bağlı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞTI

Ailesinden alınan bilgiye göre, evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Çiftlikci'nin tekstil sektöründen kalp rahatsızlığı nedeniyle malulen emekli olduğu, daha önce by-pass ve anjiyo ameliyatları geçirdiği öğrenildi. Çiftlikci'nin son 2-3 aydır kendi aracıyla yolcu taşımacılığı yaptığı belirtildi. Mehmet Çiftlikci'nin 3 Nisan akşam saatlerinde evden ayrıldığını ve sabah döneceğini söylediğini belirten ailesi en son gece saatlerinde kendisiyle görüştüklerini, sonrasında ise 3 gündür kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek kayıp başvurusunda bulundukları öğrenildi.

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekiplerinin plaka tanıma sistemi üzerinden yaptığı incelemede, Çiftlikci'nin aracının en son 4 Nisan saat 01.59'da Kozyatağı mevkiinde görüldüğü, saat 04.50 sıralarında ise cesedinin bulunduğu caddeye geldiği anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP'TA BELLİ OLACAK

Çiftlikci'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç ise detaylı incelenmek üzere otoparka çekildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

