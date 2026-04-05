Bayramiç ilçesi Debboylar mevkisinde bulunan bir apartman dairesinde bugün öğleden sonra silah sesleri yükseldi.
Henüz bilinmeyen bir sebeple Şefik S. ve eşi Selver S. arasında başlayan tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Gözü dönen koca, evdeki av tüfeğini alarak eşine kurşun yağdırdı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kanlar içinde yere yığılan 35 yaşındaki Selver S.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Talihsiz kadının cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Cinayetin ardından kaçmaya çalışmayan Şefik S., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının sorgusu sürerken, savcılık olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
