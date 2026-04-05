Çanakkale'de tartışma kanlı bitti: Tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bugün saat 16.30 sıralarında, 39 yaşındaki Şefik S. evlerinde çıkan tartışma sonucu eşi Selver S.'yi av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.Olayın ardından zanlı emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

  • Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Şefik S. ile eşi Selver S. arasında çıkan tartışma sonucu koca av tüfeğiyle eşini vurarak öldürdü.
  • 35 yaşındaki Selver S. Debboylar mevkisindeki evinde olay yerinde hayatını kaybetti.
  • Şefik S. olay yerinden kaçmayarak polis ekipleri tarafından suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı.
  • Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bayramiç ilçesi Debboylar mevkisinde bulunan bir apartman dairesinde bugün öğleden sonra silah sesleri yükseldi.

Şefik Ş. eşini tüfekle vurarak öldürdü. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

Henüz bilinmeyen bir sebeple Şefik S. ve eşi Selver S. arasında başlayan tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Gözü dönen koca, evdeki av tüfeğini alarak eşine kurşun yağdırdı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kanlar içinde yere yığılan 35 yaşındaki Selver S.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Talihsiz kadının cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin ardından kaçmaya çalışmayan Şefik S., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının sorgusu sürerken, savcılık olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

