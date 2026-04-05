Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde motosiklet kiralama iş yerinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Onur Şeker hayatını kaybetti.

Onur Şeker motosiklet kiralama ücreti ödemediği için iş yeri sahibi Hüseyin Y. Y. ile tartışmaya girdi.

Kavga sırasında Onur Şeker, Hüseyin Y. Y. ve Kerem G.'yi bıçakla yaraladı.

Yaralanan Hüseyin Y. Y. iş yerindeki tabancayla ateş açarak Onur Şeker'i başından vurdu.

Yaralanan Hüseyin Y. Y. ve Kerem G. hastaneye kaldırılırken, Onur Şeker'in cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Maltepe'de motosiklet kiralama işi yapılan iş yerinde alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, silahla başından vurulan Onur Şeker (32) hayatını kaybetti. Şeker'in bıçakla yaraladığı Hüseyin Y. Y. (35) ile Kerem G. hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 16.45 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Sülün Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet kiralama işi yapan Hüseyin Y. Y., Onur Şeker'e motosiklet kiraladı. Kiralama ücretinin ödenmemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Onur Şeker alacak kavgasında başından vurularak öldürüldü. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir.) SİLAH VE BIÇAKLAR ÇEKİLDİ Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Onur Şeker, Hüseyin Y. Y. ile yanında bulunan Kerem G.'yi bıçakla yaraladı. Yaralanan Hüseyin Y. Y.'nin iş yerinde bulunan tabancayla ateş açtığı, Onur Şeker'i başından vurduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Onur Şeker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.