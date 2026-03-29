Acı olay, önceki gün Bursa 'nın Nilüfer ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Mezarlık yakınlarında seyir halinde olan 11 yaşlarında olduğu belirtilen Bülent Kesgin idaresindeki motosiklet, iddiaya göre teknik bir arıza nedeniyle kontrolden çıktı. SONRA DUVARA ÇARPTI Direksiyon hakimiyetini kaybeden çocuk sürücü, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra savrularak duvara çarptı.

11 yaşındaki Bülent Kesgin, seyir halinde motosikletle giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ağır yaralanan Kesgin hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kesgin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

