Aydın'da Baş infaz koruma memuru ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde baş infaz koruma memuru Hayal Alkış’ın (46) evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan erkek meslektaşı S.V. (37), “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Aydın'da Baş infaz koruma memuru ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı
  • Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli S.V., meslektaşı Alkış'ı kasten öldürme suçundan tutuklandı.
  • Şüpheli S.V., ifadesinde Alkış'ı aralarındaki tartışma sonrası Hasköy mevkisinde darbettikten sonra evine bıraktığını söyledi.
  • Ceza infaz memuru Alkış, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki evinde vücudunda darp izleriyle ölü bulundu.
  • Alkış'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
  • Polis ekipleri, şüphelinin beyanı üzerine olayın yaşandığı belirtilen Hasköy mevkisinde de inceleme yaptı.

Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan Alkış'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Zafer Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hareketsiz halde bulunan ve vücudunda darp izleri olduğu belirlenen Alkış'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Baş infaz koruma memuru evinde ölü bulundu (Fotoğraflar Anadolu Ajansı ve DHA'dan alınmıştır)

ADLİ TIP İNCELEMESİ BAŞLATILDI
Olay yerindeki incelemenin ardından Alkış'ın cenazesi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aydın'da Baş infaz koruma memuru ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı-3

ŞÜPHELİ MESLEKTAŞI GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında aynı kurumda görev yapan S.V. gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, olay günü Alkış'ı evinden alarak Hasköy mevkisine gittiklerini, bir süre sohbet ettiklerini, ardından aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, Alkış'ı darbettikten sonra evine bıraktığını söylediği öğrenildi.

Aydın'da Baş infaz koruma memuru ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı-4

HASKÖY'DE İNCELEME YAPILDI
Şüphelinin beyanı üzerine olay yeri inceleme ekipleri Hasköy mevkisinde de inceleme yaptı.

Aydın'da Baş infaz koruma memuru ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı-5

TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.V., çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

