Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan Alkış'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Zafer Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hareketsiz halde bulunan ve vücudunda darp izleri olduğu belirlenen Alkış'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
ADLİ TIP İNCELEMESİ BAŞLATILDI
Olay yerindeki incelemenin ardından Alkış'ın cenazesi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ŞÜPHELİ MESLEKTAŞI GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında aynı kurumda görev yapan S.V. gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, olay günü Alkış'ı evinden alarak Hasköy mevkisine gittiklerini, bir süre sohbet ettiklerini, ardından aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, Alkış'ı darbettikten sonra evine bıraktığını söylediği öğrenildi.
HASKÖY'DE İNCELEME YAPILDI
Şüphelinin beyanı üzerine olay yeri inceleme ekipleri Hasköy mevkisinde de inceleme yaptı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.V., çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.