Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüs, Şirinevler durağında yolcu almak için durdu.

Bahçelievler'de metrobüs ayağının üstünden geçen kadın yaralandı.

O sırada S.K. isimli kadın metrobüse binmeye çalışırken duraktan yola düştü. Hareket eden metrobüs, S.K.'nın ayağını ezdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşandı. Metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.