UZAYDA 24 FAREYLE KRİTİK DENEY
Araştırma, Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) Kibo deney modülünde gerçekleştirildi. Deney kapsamında 24 fare, "Multiple Artificial-gravity Research System (MARS)" adlı santrifüj sistemine yerleştirildi. Fareler, 28 gün boyunca dört farklı yerçekimi seviyesine maruz bırakıldı: mikro yerçekimi, 0.33 g, 0.67 g ve 1 g.
Deney öncesinde NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nde test edilen fareler, görev sonrası tekrar aynı merkeze getirilerek analiz edildi. Numuneler daha sonra Rhode Island Üniversitesi'ndeki Metabolizma ve Kas Biyolojisi Laboratuvarı'nda incelendi.
MARS'A YAKIN DEĞERDE ÖNEMLİ SONUÇ
Araştırmayı yöneten Prof. Marie Mortreux, 0.33 g seviyesinin Mars'ın yerçekimine oldukça yakın olduğunu belirtti. Bu seviyenin kas kaybını kısmen azalttığı tespit edildi. Ancak kas erimesinin tamamen önlenmesi için 0.67 g seviyesinin kritik eşik olduğu ortaya kondu.
Fareler üzerinde yapılan ölçümlerde, özellikle kavrama gücü testleri 0.67 g seviyesinde kas performansının korunduğunu gösterdi. Bu sonuç, uzun süreli uzay görevlerinde yapay yerçekiminin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.