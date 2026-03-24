CANLI YAYIN
Geri

7 kişinin hayatını kaybettiği Dilovası fabrika yangınında hesap vakti

Kocaeli Dilovası'nda 7 işçinin hayatını kaybettiği fabrika yangınının ilk duruşması Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde başladı. 16 kişinin yargılandığı duruşma öncesi cezaevi önünde geniş güvenlik önlemi alındı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin davanın ilk duruşması Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde başladı.
  • 16 sanıktan İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında olası kastla öldürme suçundan 7'şer kez müebbet hapis cezası istendi.
  • 8 Kasım'da meydana gelen yangında Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Esma Gikan, Hanım Gülek ve Tuncay Yıldız hayatını kaybetti.
  • Tutuklu bulunan fabrika sahibi Kurtuluş Oransal, 30 Kasım'da cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
  • Sanıklardan Ö.A. ve A.B. firari olduğu için duruşmada 14 sanık hazır bulundu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangının ilk duruşması Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde başladı. 16 kişinin yargılandığı duruşma öncesi cezaevi önünde geniş güvenlik önlemi alındı.

İLK DURUŞMA

16 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, Gebze Adliyesi'ndeki salonun yetersiz olması nedeniyle Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde yer alan 250 kişilik salonda görülmeye başlandı. Sanıklardan Ö.A. ve A.B.'nin firari olması nedeniyle 14 sanık duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma geniş güvenlik önlemleriyle başlarken, salona sanıkların yanı sırada müşteki ve mağdur yakınları ile taraf avukatları da alındı.

TÜM SORUMLULAR HESAP VERMELİ

Davanın ilk duruşması öncesi, mağdur aileler adına açıklama yapan Avukat Sevgi Evren, tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

8 KASIM GÜNÜ NE OLMUŞTU?

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında, 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esetoğlu (16), Esma Gikan (65), Hanım Gülek (65) ve Tuncay Yıldız (48) hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör,'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü, 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve G.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 30 Kasım'da tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan fabrika sahibi Kurtuluş Oransal ise hayatını kaybetti.

KİME NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 91 sayfalık iddianamede; İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında 'Olası kastla öldürme' suçundan 7'şer kez müebbet, 'Nitelikli mala zarar verme' suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca, Ümit Çelik, Ünal Arslan, Muhammet Dayıoğlu, Seyfullah Çelik, Caner Özgür Yıldırım, Özcan Yıldırım, Özkan Yıldırım ve G.D. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis istenirken, Ali Osman Akat, Onay Yürüklü, Ö.A. ve A.B.'nin ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 5'er yıla kadar hapsi istendi. İddianame Gebze 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler