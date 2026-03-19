Gaziantep'ten Müge Anlı stüdyolarına taşınan Hanifi Erdeğer olayında sular durulmuyor. Yalnızlığını dindirmek için evlendiği 45 yaşındaki Ayşe Hanım'ın, evdeki ziynetleri alıp kaçtığını iddia eden Hanifi Amca, canlı yayında akılalmaz bir suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.
Ayşe Hanım, eşinin evden kaçma sebebinin maddi olmadığını, aksine Hanifi Bey'in kızının odasına girerek gizlice fotoğraflar çektiğini ve bu durumun bir "sapıklık" olduğunu iddia etti. Ayşe Hanım'ın"22 yaşındaki kızımın odasının fotoğraflarını telefonda neden tutuyorsun?"diyerek yaratmaya çalıştığı şaibe, bugünkü canlı yayında belgeleriyle çürüdü.
TUZAĞI "ÇÖP" BOZDU!
Hanifi Amca'nın "Ben sana ne yaptım?"sorusuna, kızının fotoğrafları üzerinden taciz imasıyla cevap veren Ayşe'nin bahsettiği görüntüler program sırasında ekrana yansıtıldı.
Hanifi Amca'nın çektiği fotoğrafların taciz amaçlı değil, 22 yaşındaki kızın kaldığı odanın nasıl bir "çöp eve" dönüştüğünü kanıtlamak için çekildiği ortaya çıktı. Odanın görüntüleri ise stüdyodakileri hayrete düşürdü.
Hanifi Amca'nın gelini Gül Kader ise canlı yayına telefonla bağlanarak "Kayınpederimle aynı evde yaşadım, Ayşe Hanım'ın dediği gibi biri değil" ifadelerini kullandı.
Müge Anlı'da Hanifi Amca ve Ayşe Hanım buluştu: İkisi de ağladı
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Öte yandan canlı yayında ilk kez karşı karşıya gelen çiftin birbirlerini görünce ağlamaya başlamaları dikkatlerden kaçmadı. Hanifi Amca eşini özlediği için ağladığını dile getirirken Ayşe Hanım, "Dayanamıyorum ağlamasına, o yüzden ağlıyorum" dedi.
Ancak çift, programın ilerleyen dakikalarında birbirine girerek ayrılmak istediklerini dile getirdi. Hanifi Amca "Benden ayrılmadan önce aldığın bilezikleri ver" derken Ayşe Hanım, altınları alıp kaçtığı iddialarını reddetti.