Bursa'da bayram arifesinde feci kaza | İki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Bursa İznik’te bu sabah iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 7 kişi yaralandı. Bayram arifesinde yaşanan kaza yürekleri ağza getirirken, feci anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde Ramazan Bayramı arifesi sabahı iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 7 kişi yaralandı.
  • Zafer Turna yönetimindeki 16 VN 592 plakalı otomobil ile Muhammed Açık idaresindeki 31 BAC 939 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.
  • Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
  • Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
  • Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da Ramazan Bayramı arifesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.40 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Turna (44) yönetimindeki 16 VN 592 plakalı otomobil ile Muhammed Açık (28) idaresindeki 31 BAC 939 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelerek kafa kafaya çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan meydana gelen feci kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların şiddetli çarpışma anı ve kazanın boyutu açık şekilde görüldü. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden tamamen trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


YETKİLİLERDEN SÜRÜCÜLERE UYARI


Yetkililer, özellikle bayram trafiğinin yoğunlaştığı arife gününde sürücülerin daha dikkatli olmaları, hız kurallarına uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarılarda bulundu.

