Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yalnız yaşayan ve arıcılıkla uğraşan emekli öğretmen Ahmet Baysal, sırra kadem basmıştı. Müge Anlı'nın bugün yayınlanan bölümünde, Baysal'ın Dut Limanı mevkisindeki kullanılmayan bir tersanenin yanındaki dere yatağında ölü bulunduğu açıklandı.
TANINMAYACAK HALDE BULUNDU!
Baysal'ın cenazesi, kayboluşunun 5. gününde evinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulundu. Teşhis için hastaneye giden kardeşi Fatih Baysal ve muhtar Mustafa İpek, gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Yapılan ilk incelemelerde, talihsiz öğretmenin yüzünde çok sayıda kesik izi olduğu ve cesedinin katil zanlısı veya zanlıları tarafından taşlarla örtülerek saklanmaya çalışıldığı belirlendi.
"PİYASADAKİ ALACAKLARI İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ"
Ahmet Baysal'ın abisi Ali İhsan Baysal, kardeşinin piyasaya borç olarak çok fazla para dağıttığını ve bu paraları geri alamadığı için birçok kişiyle mahkemelik olduğunu belirtti. Kardeşinin para için katledildiğini düşünen aile, katillerin bir an önce bulunmasını bekliyor.
Ahmet Baysal'ın ölümüyle ilgili Müge Anlı'da özellikle üç önemli noktaya dikkat çekildi:
1. KAPI KİTLİ, ARABA KAPIDA!
Olayın en gizemli yanı, Ahmet Baysal'ın evinin kapısının kitli, arabasının ise kapının önünde olması. Evde herhangi bir arbede veya boğuşma izine rastlanmadı. Bu durum, Baysal'ın evinden kendi rızasıyla çıktığı ya da tanıdığı biriyle yola çıktığı ihtimalini güçlendiriyor.
2. 15 KİLOMETRELİK MESAFE
Baysal'ın ölü bulunduğu nokta, evinden 15 kilometre uzakta. Müge Anlı, bu mesafenin arabasız kat edilemeyeceğini, ancak Baysal'ın arabasına binmediğini vurguladı. Bu da Baysal'ın bir başkasının aracına binmiş olabileceği şüphesini doğuruyor.
3. ÇÖP TOPLAMA
Öğretmen arkadaşı Emrah Bey'in iddiasına göre Baysal geceleri çöp toplamaya çıkıyordu. Ancak cesedin bulunduğu yer, çöp toplamak için gidilecek bir rota değil.
Emniyet güçleri, gelen ihbarlar doğrultusunda hem dronelarla hem de geniş çaplı bir saha taramasıyla faillerin peşine düştü.
Ahmet Baysal nerede bulundu?
Balıkesir Bandırma'da, Dut Limanı Mahallesi ile Sahil Yenice Limanı arasındaki boş bir tersanenin dere yatağında bulundu.
Ölüm sebebi nedir?
Yapılan ilk incelemelerde darp edildiği ve yüzünde çok sayıda kesik izi olduğu tespit edildi. Vahşi bir cinayete kurban gittiği belirlendi.
Şüpheliler kimler?
Aile, parası olduğunu bilen ve alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu kişilerden şüpheleniyor. Emniyetin şüpheli listesi üzerindeki çalışması sürüyor.