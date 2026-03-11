Eskişehir, 10 gündür her yerde aranan 13 yaşındaki Z.Ü.'den gelen acı haberle sarsıldı. Çamlıca Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart tarihinde ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan küçük kızın bulunması için başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları korkunç bir cinayeti ortaya çıkardı.
ARAMA ÇALIŞMALARI BAHÇEDE NOKTALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp müracaatının ardından Z.Ü.'nün izini sürmek için teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan incelemeler ve elde edilen ipuçları, ekipleri Aşağıkartal Mahallesi'nde bulunan bir bahçeye yönlendirdi. Küçük kızın babasına ait olduğu öğrenilen bahçede yapılan aramada, 13 yaşındaki Z.Ü.'nün cansız bedenine ulaşıldı.
BABA ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte olayın perde arkasındaki dehşet gün yüzüne çıktı. İlk bulgulara göre, öz kızını öldürdükten sonra bahçeye gömdüğü iddia edilen babanın, olayın ardından intihar ederek yaşamına son verdiği belirlendi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bahçede ve şüpheli babanın ikametinde incelemelerini sürdürüyor. Küçük kızın ve babasının cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.