Kayıp Zehra'dan kötü haber: Babasının öldürüp gömdüğü küçük kız bulundu

Eskişehir’de 2 Mart’tan bu yana kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Z.Ü., polis ekiplerinin çalışması sonucu babasının Aşağıkartal Mahallesi'ndeki bahçesinde ölü bulundu. Küçük kızı öldürüp bahçeye gömdüğü belirlenen babanın ise olay sonrası intihar ettiği öğrenildi.

  • Eskişehir'de 2 Mart'ta evinden ayrılan 13 yaşındaki Z.Ü., 10 gün sonra Aşağıkartal Mahallesi'ndeki babasına ait bahçede cansız bulundu.
  • İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu küçük kızın cesedine babasının bahçesinde ulaşıldı.
  • İlk bulgulara göre baba, öz kızını öldürdükten sonra bahçeye gömdü ve ardından intihar etti.
  • Küçük kızın ve babasının cenazeleri kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
  • Güvenlik güçleri olay yeri ve şüphelinin ikametinde incelemelerini sürdürürken soruşturma devam ediyor.

Eskişehir, 10 gündür her yerde aranan 13 yaşındaki Z.Ü.'den gelen acı haberle sarsıldı. Çamlıca Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart tarihinde ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan küçük kızın bulunması için başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları korkunç bir cinayeti ortaya çıkardı.

13 yaşındaki Zehra'nın cesedinin bulunduğu bahçe. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

ARAMA ÇALIŞMALARI BAHÇEDE NOKTALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp müracaatının ardından Z.Ü.'nün izini sürmek için teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan incelemeler ve elde edilen ipuçları, ekipleri Aşağıkartal Mahallesi'nde bulunan bir bahçeye yönlendirdi. Küçük kızın babasına ait olduğu öğrenilen bahçede yapılan aramada, 13 yaşındaki Z.Ü.'nün cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp Zehra'dan kötü haber: Babasının öldürüp gömdüğü küçük kız bulundu-3

BABA ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte olayın perde arkasındaki dehşet gün yüzüne çıktı. İlk bulgulara göre, öz kızını öldürdükten sonra bahçeye gömdüğü iddia edilen babanın, olayın ardından intihar ederek yaşamına son verdiği belirlendi.

13 yaşındaki Zehra Üzüm.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bahçede ve şüpheli babanın ikametinde incelemelerini sürdürüyor. Küçük kızın ve babasının cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kayıp Zehra'dan kötü haber: Babasının öldürüp gömdüğü küçük kız bulundu-5

Eskişehir’de 13 yaşındaki Zehra 9 gündür kayıp: Her yerde aranıyor

