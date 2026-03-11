İlk bulgulara göre baba, öz kızını öldürdükten sonra bahçeye gömdü ve ardından intihar etti.

Eskişehir , 10 gündür her yerde aranan 13 yaşındaki Z.Ü.'den gelen acı haberle sarsıldı. Çamlıca Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart tarihinde ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan küçük kızın bulunması için başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları korkunç bir cinayeti ortaya çıkardı.

13 yaşındaki Zehra'nın cesedinin bulunduğu bahçe. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

ARAMA ÇALIŞMALARI BAHÇEDE NOKTALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp müracaatının ardından Z.Ü.'nün izini sürmek için teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan incelemeler ve elde edilen ipuçları, ekipleri Aşağıkartal Mahallesi'nde bulunan bir bahçeye yönlendirdi. Küçük kızın babasına ait olduğu öğrenilen bahçede yapılan aramada, 13 yaşındaki Z.Ü.'nün cansız bedenine ulaşıldı.