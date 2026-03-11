Eskişehir kent merkezinde yaşayan Üzüm ailesinin 13 yaşındaki kızları Zehra, 2 Mart günü evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalardan sonuç alamayan aile, vakit kaybetmeden Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından Çocuk Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, küçük kızı bulmak için koordineli bir çalışma başlattı.

9 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Zehra Ü. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.) GÖRENLERİN 112'YE BİLDİRİLMESİ İSTENDİ Arama çalışmaları sürerken Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de sürece dahil oldu. Kentteki çok sayıda vatandaşın cep telefonuna gönderilen kısa mesajda, Zehra Üzüm'ün fiziksel özelliklerine ve fotoğrafına yer verildi. Gönderilen mesajda Zehra'nın 150 cm boyunda, 45 kilo ağırlığında, esmer tenli, siyah saçlı ve kahverengi gözlü olduğu belirtilerek; üzerinde siyah renkli bir çanta bulunduğu bilgisi paylaşıldı.