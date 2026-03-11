CANLI YAYIN
Eskişehir’de 13 yaşındaki Zehra 9 gündür kayıp: Her yerde aranıyor

Eskişehir’de 2 Mart tarihinde "evden çıkıyorum" diyerek ayrılan 13 yaşındaki Zehra Üzüm, 9 gündür her yerde aranıyor. Üzüm ailesinin ihbarı üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Asayiş Şubesi ekipleri kent genelinde geniş çaplı arama başlatırken, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj göndererek kayıp çocuğun bulunması için destek istedi.

Eskişehir kent merkezinde yaşayan Üzüm ailesinin 13 yaşındaki kızları Zehra, 2 Mart günü evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalardan sonuç alamayan aile, vakit kaybetmeden Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından Çocuk Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, küçük kızı bulmak için koordineli bir çalışma başlattı.

9 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Zehra Ü. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

GÖRENLERİN 112'YE BİLDİRİLMESİ İSTENDİ

Arama çalışmaları sürerken Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de sürece dahil oldu. Kentteki çok sayıda vatandaşın cep telefonuna gönderilen kısa mesajda, Zehra Üzüm'ün fiziksel özelliklerine ve fotoğrafına yer verildi.

Gönderilen mesajda Zehra'nın 150 cm boyunda, 45 kilo ağırlığında, esmer tenli, siyah saçlı ve kahverengi gözlü olduğu belirtilerek; üzerinde siyah renkli bir çanta bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

EGM'nin cep telefonlarına kısa mesaj.

ARAMA ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Eskişehir polisi, Zehra Üzüm'ün gidebileceği adresleri ve kamera kayıtlarını titizlikle inceliyor. Yetkililer, küçük kızı görenlerin veya yerini bilenlerin vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da en yakın emniyet birimine haber vermesi çağrısını yineledi. Ailesinin tedirgin bekleyişi ise devam ediyor.

