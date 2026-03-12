CANLI YAYIN
İzmir’de çocuğunu alkol masasına oturtan babaya soruşturma

İzmir’de 3 yaşındaki oğlunu alkol masasına oturtarak o anları sosyal medyada paylaşan 53 yaşındaki Bilal K., başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kötü muamele ve sağlık için tehlikeli madde temini suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

  • İzmir'de 11 Mart tarihinde küçük yaştaki oğlunu alkol masasına oturtarak sosyal medyada paylaşan Bilal K. gözaltına alındı.
  • İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kötü muamele ve sağlık için tehlikeli madde temini suçlarından soruşturma başlatıldı.
  • Şüpheli Karabağlar Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine teslim edildi.
  • Bilal K.'nin adli sicil kaydında tehdit, hakaret, kasten yaralama, cinsel taciz, yağma, dolandırıcılık ve 6284 sayılı kanun ihlali dahil çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

İzmir'de çocuğunu alkol masasına oturtarak o anları paylaşan baba gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre 11 Mart tarihinde Bilal K. isimli sosyal medya kullanıcısı, küçük yaştaki oğlunu alkol masasına oturttuğu anları paylaştı.

BABA GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca kötü muamele ve sağlık için tehlikeli madde temini suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli baba Bilal K. yakalanarak gözaltına alındı.

O BABANIN SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Söz konusu şahıs Karabağlar Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine intikal ettirildi. Şüphelinin adli sicil kaydının incelenmesinde; Bilal K'nin kişisel verilerin kaydedilmesi yayınlanması, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret, kasten yaralama, 6284 6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ihlali, cinsel taciz, yağma, dolandırıcılık, 6136 sayılı kanuna muhalefet, evden hırsızlık, yalan tanıklık, özel hayatın gizliliğini ihlal, güveni kötüye kullanma ve kötü muamele suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.


