Tutuklu sanık Abdulvahap Aslan savunmasında olayın intihar olduğunu iddia ederek, sosyal medyada gördüğü bir video yüzünden eşiyle tartıştığını ve tokat attığını, ardından silah sesi duyduğunu söyledi.

Diyarbakır 'ın Bağlar ilçesinde 31 Mart 2025 tarihinde meydana gelen ve kayıtlara önce "intihar" olarak geçen Dilan Aslan'ın ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması görüldü. Olayın ardından teslim olan ve eşinin intihar ettiğini öne süren Abdulvahap Aslan, "kasten öldürme" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Dilan Aslan'ın ölümüne ilişkin davada, eşi Abdulvahap Aslan'ın yargılanmasına başlandı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

KIZININ İFADESİ KAN DONDURDU: "İZ BIRAKMADAN ÖLDÜRECEĞİM"

Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çiftin çocukları, sarsıcı beyanlarda bulundu. Çiftin kızı E., babasının annesini defalarca ölümle tehdit ettiğini belirterek, "Seni öldüreceğim, eldivenimi takacağım, iz bırakmayacağım, seni bodruma gömeceğim dediğini duydum" ifadelerini kullandı. Diğer kızı A. ise babasının annesinin telefonuna 150 bin TL karşılığında özel bir takip yazılımı yüklettiğini ve "Telefonun kapalıyken bile kamerana erişebiliyorum"diyerek baskı kurduğunu anlattı.

SANIKTAN "SOSYAL MEDYA VİDEOSU" SAVUNMASI

Tutuklu sanık Abdulvahap Aslan ise savunmasında suçlamaları reddederek olayın bir intihar olduğunu ileri sürdü. Sosyal medyada gördüğü bir videodaki kadını eşine benzettiğini söyleyen Aslan, "Bu meseleyi konuşurken bana cevap verince tokat attım. Lavaboya giderken silah sesi geldi, içeri girdiğimde onu yerde buldum" dedi. Ancak tanık olarak dinlenen maktulün yeğeni E.A., videodaki kişinin saç rengi ve fiziksel özelliklerinin Dilan Aslan ile hiçbir ilgisi olmadığını, sanığın asılsız iftiralarla şiddeti meşrulaştırmaya çalıştığını ifade etti.