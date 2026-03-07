CANLI YAYIN
Diyarbakır'da intihar süsü verilen ölümde iddianame: "Seni bodruma gömeceğim"

Diyarbakır’da eşi Dilan Aslan’ı (37) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Abdulvahap Aslan’ın (53) yargılanmasına başlandı. Eşinin intihar ettiğini savunan sanığa karşı ifade veren çocukları, babalarının annelerine "Eldiven takıp seni öldüreceğim, iz bırakmayacağım" diyerek sistematik şiddet uyguladığını ve telefonuna takip yazılımı kurduğunu iddia etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 31 Mart 2025 tarihinde meydana gelen ve kayıtlara önce "intihar" olarak geçen Dilan Aslan'ın ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması görüldü. Olayın ardından teslim olan ve eşinin intihar ettiğini öne süren Abdulvahap Aslan, "kasten öldürme" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Dilan Aslan'ın ölümüne ilişkin davada, eşi Abdulvahap Aslan'ın yargılanmasına başlandı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

KIZININ İFADESİ KAN DONDURDU: "İZ BIRAKMADAN ÖLDÜRECEĞİM"

Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çiftin çocukları, sarsıcı beyanlarda bulundu. Çiftin kızı E., babasının annesini defalarca ölümle tehdit ettiğini belirterek, "Seni öldüreceğim, eldivenimi takacağım, iz bırakmayacağım, seni bodruma gömeceğim dediğini duydum" ifadelerini kullandı. Diğer kızı A. ise babasının annesinin telefonuna 150 bin TL karşılığında özel bir takip yazılımı yüklettiğini ve "Telefonun kapalıyken bile kamerana erişebiliyorum"diyerek baskı kurduğunu anlattı.

SANIKTAN "SOSYAL MEDYA VİDEOSU" SAVUNMASI

Tutuklu sanık Abdulvahap Aslan ise savunmasında suçlamaları reddederek olayın bir intihar olduğunu ileri sürdü. Sosyal medyada gördüğü bir videodaki kadını eşine benzettiğini söyleyen Aslan, "Bu meseleyi konuşurken bana cevap verince tokat attım. Lavaboya giderken silah sesi geldi, içeri girdiğimde onu yerde buldum" dedi. Ancak tanık olarak dinlenen maktulün yeğeni E.A., videodaki kişinin saç rengi ve fiziksel özelliklerinin Dilan Aslan ile hiçbir ilgisi olmadığını, sanığın asılsız iftiralarla şiddeti meşrulaştırmaya çalıştığını ifade etti.

Diyarbakır'da intihar süsü verilen ölümde iddianame: "Seni bodruma gömeceğim"-3

MAKYAJLA GİZLENEN ŞİDDETİN İZLERİ

Duruşmada dinlenen çiftin oğlu R., annesinin yıllarca ağır şiddet gördüğünü ve morlukları makyajla gizlemeye çalıştığını anlattı.

R., "Annem gözleri parlayan bir kadındı ama babam gece silahın kabzasıyla ona vuruyordu. Kardeşim engel olmak isteyince onu da ölümle tehdit ediyordu" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da intihar süsü verilen ölümde iddianame: "Seni bodruma gömeceğim"-4

ADLİ TIP KURUMU KARAR VERECEK

Mahkeme heyeti, olaydan sonra 112'ye bir saat boyunca ihbarda bulunmadığı iddia edilen tanıklar hakkında zorla getirme kararı verdi. Ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılarak; silahın kullanılış biçimi ve merminin giriş açısına göre olayın intihar olup olamayacağının, eylemin bir başkası tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğinin raporlanmasına hükmedildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Abdulvahap Aslan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.

