Diyarbakır'da 4 çocuk annesi eşi Dilan Aslan'ı (37) tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Abdulvahap Aslan (53) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, sanığın eşinin intihar ettiğini öne sürdüğü ancak toplanan deliller ve tanık beyanları doğrultusunda olayın cinayet olduğu belirtildi. Savcı ayrıca sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
2 SAAT SONRA TESLİM OLDU
Olay, 31 Mart 2025'te gece saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. İntihar olabileceği yönünde yapılan ihbar sonrası adrese giden ekipler, Dilan Aslan'ın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan'ın sağ elinin altında tabanca ve bir boş kovan bulundu. Dilan Aslan'ın eşi Abdulvahap Aslan'ın, olaydan sonra amcasının oğlu M.A.'yı arayarak'Eşim kafasına sıktı, yetiş'dediği belirlendi. Evdeki 5 yaşındaki çocuğunu bırakıp ayrılan Abdulvahap Aslan, olaydan yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine gitti.
"SENİ ÖLDÜRÜP NAMUS DAVASI DİYECEĞİM"
İddianamede, çiftin yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da yaşadığı, Dilan Aslan'ın eşinin davranışları nedeniyle Aralık 2024'te çocuklarını da alarak Diyarbakır'a gelip yeğeninin evine yerleştiği kaydedildi.
Dosyada yer alan bilgilere göre; Abdulvahap Aslan'ın da eşinin ardından Diyarbakır'a geldiği, tarafların barıştığı ancak sık sık tartıştıkları ifade edildi. Abdulvahap Aslan'ın, eşini'Seni öldüreceğim, akrabalarıma da namus davası diyeceğim'diyerek tehdit ettiği belirtildi.
HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI BULUNDU
İddianamede, evde çıkan tartışma sırasında sanığın kendisine ait tabancayla eşine ateş ettiği kaydedildi. Olayın ardından Dilan Aslan'ı ve 5 yaşındaki oğlunu evde bırakarak eşyalarını valizlere koyup evden ayrılan Aslan'ın eşinin intihar ettiğini ileri sürdüğü ancak olayın oluş şekli ve davranışlarının hayatın olağan akışına aykırıolduğu vurgulandı.
Olay yerinde maktulün sağ elinin altında horozu kurulu tabanca bulunması da dosyada yer aldı.
AVUKAT ÇOBAN: "ETKİN BİR SORUŞTURMA YAPILMADI"
Aile avukatı Selahattin Çoban, iddianamenin 11 aya yakın bir süreçte hazırlanmasının kamu vicdanını yaraladığını belirterek, "Dilan Aslan kendi evinde eşi tarafından hunharca katledildi. Eşi, olayı bir kurguyla intihar süsü vererek suçtan kurtulmaya çalışmaktadır. Biz gerekli cezayı alması için davanın takipçisi olacağız" dedi. Tutuklu sanık Abdulvahap Aslan, önümüzdeki günlerde Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda hakim karşısına çıkacak.