Abdulvahap Aslan'ın eşini 'Seni öldüreceğim, akrabalarıma da namus davası diyeceğim' diyerek tehdit ettiği dosyada yer aldı.

İddianamede sanığın eşinin intihar ettiğini öne sürdüğü ancak toplanan deliller ve tanık beyanları doğrultusunda olayın cinayet olduğu belirtildi.

Olay 31 Mart 2025'te Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi ve sanık olaydan 2 saat sonra polis merkezine teslim oldu.

Diyarbakır 'da 4 çocuk annesi eşi Dilan Aslan'ı (37) tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Abdulvahap Aslan (53) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, sanığın eşinin intihar ettiğini öne sürdüğü ancak toplanan deliller ve tanık beyanları doğrultusunda olayın cinayet olduğu belirtildi. Savcı ayrıca sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Diyarbakır Adliyesi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

2 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Olay, 31 Mart 2025'te gece saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. İntihar olabileceği yönünde yapılan ihbar sonrası adrese giden ekipler, Dilan Aslan'ın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan'ın sağ elinin altında tabanca ve bir boş kovan bulundu. Dilan Aslan'ın eşi Abdulvahap Aslan'ın, olaydan sonra amcasının oğlu M.A.'yı arayarak'Eşim kafasına sıktı, yetiş'dediği belirlendi. Evdeki 5 yaşındaki çocuğunu bırakıp ayrılan Abdulvahap Aslan, olaydan yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine gitti.

"SENİ ÖLDÜRÜP NAMUS DAVASI DİYECEĞİM"

İddianamede, çiftin yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da yaşadığı, Dilan Aslan'ın eşinin davranışları nedeniyle Aralık 2024'te çocuklarını da alarak Diyarbakır'a gelip yeğeninin evine yerleştiği kaydedildi.

Dosyada yer alan bilgilere göre; Abdulvahap Aslan'ın da eşinin ardından Diyarbakır'a geldiği, tarafların barıştığı ancak sık sık tartıştıkları ifade edildi. Abdulvahap Aslan'ın, eşini'Seni öldüreceğim, akrabalarıma da namus davası diyeceğim'diyerek tehdit ettiği belirtildi.

HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI BULUNDU

İddianamede, evde çıkan tartışma sırasında sanığın kendisine ait tabancayla eşine ateş ettiği kaydedildi. Olayın ardından Dilan Aslan'ı ve 5 yaşındaki oğlunu evde bırakarak eşyalarını valizlere koyup evden ayrılan Aslan'ın eşinin intihar ettiğini ileri sürdüğü ancak olayın oluş şekli ve davranışlarının hayatın olağan akışına aykırıolduğu vurgulandı.

Olay yerinde maktulün sağ elinin altında horozu kurulu tabanca bulunması da dosyada yer aldı.