Adana'da annesiyle tartışan genç kolonyayla balkona çıktı: Her yeri yakarım

Adana'da annesiyle tartışan madde bağımlısı E.A. (25), elinde kolonya şişesiyle balkona çıkarak hem kendisini hem de evi yakma tehdidiyle mahalleliyi ayağa kaldırdı. Olay yerine gelen ekiplere "Kolonyanın feri geçiyor, yine döktürtmeyin bana. Her yeri yakarım" diyerek direnen genç, polisin 3 saatlik sabırlı ikna çabası sonucu eyleminden vazgeçirildi.

Giriş Tarihi:
Adana'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen E.A. (25), annesiyle tartıştıktan sonra balkona çıkıp, bağırarak evi ve kendisini yakacağını söyledi.

Olay, gece yarısı Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 14 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairede oturan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen E.A., henüz bilinmeyen sebeple annesiyle tartıştı.

Adana'da intihar girişimi: Madde bağımlısı genç güçlükle ikna edildi

Annesinin evden ayrılmasının ardından balkona çıkan E.A., bağırarak evi ve kendisini yakacağını söylemesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'da bir genç, eline aldığı kolonya şişesiyle ʺKendimi ve evi yakacağımʺ diyerek balkondan bağırınca mahallede panik yaşandı (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

KOLONYAYLA BALKONA ÇIKTI: YAKARIM
Binanın önüne polis ve itfaiye ekiplerinin geldiğini gören E.A., üzerine kolonya dökerek, "Polis ve itfaiye gitsin. Yoksa kendimi de evi de yakacağım" diye tehditler savurdu. Bağırarak polisleri sevmediğini söyleyen E.A., uzun süre eylemine devam etti.

Adana'da annesiyle tartışan genç kolonyayla balkona çıktı: Her yeri yakarım-3

"KOLONYANIN FERİ GEÇİYOR"
Polis ekipleri, E.A.'yı eyleminden vazgeçirmek için uzun süre kendisiyle konuşmaya çalıştı. Ekiplerin ikna çabaları sırasında pencereden polislere seslenen E.A., "Kolonyanın esansı gidiyor. Yine kolonya döktürtme bana. Kolonyanın feri geçiyor. Yine dökerim kolonyayı. Her yeri yakarım"diyerek eve kimsenin yaklaşmasını istemedi.

İtfaiyenin merdivenli aracıyla kendisine ulaşmak isteyen polise olumsuz yanıt veren E.A., uzun süre direndi.

Adana'da annesiyle tartışan genç kolonyayla balkona çıktı: Her yeri yakarım-4

3 SAATTE İKNA EDİLDİ
Evin kapısını açmayan, balkondan merdivenli araçla yaklaşılmasına izin vermeyen E.A., polisin 3 saat süren çabası ile ikna edilerek, eyleminden vazgeçti.

Adana'da annesiyle tartışan genç kolonyayla balkona çıktı: Her yeri yakarım-5

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen E.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. E.A.'nın 2 gün önce de benzer eylemde bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

