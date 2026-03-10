Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Yağız Edik kurtarılamadı, zanlı R.M. aynı mahallede yakalanarak tutuklandı.

Çiğ köfte dükkanında çalışan R.M., lokantada garsonluk yapan ve açıktan lise okuyan Mustafa Yağız Edik'i göğsünden bıçaklayarak yaraladı.

Aksaray'da kız meselesi nedeniyle tartıştığı akranı R.M. (16) tarafından bıçaklanarak öldürülen Mustafa Yağız Edik (16) toprağa verildi.

Aksaray 'da 'kız meselesi' nedeniyle tartıştığı akranı R.M., (16), tarafından bıçaklanarak öldürülen Mustafa Yağız Edik (16), toprağa verildi.

Edik, kılınan cenaze namazının ardından Ervah Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde meydana geldi.

Çiğ köfte dükkanında çalışan R.M. ile bir lokantada garsonluk yapan ve aynı zamanda açıktan lise okuyan Mustafa Yağız Edik arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada R.M., Edik'i bıçakla göğsünden yaraladı.