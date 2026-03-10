CANLI YAYIN
Tartıştığı akranı bıçaklamıştı: Mustafa Aksaray'da toprağa verildi

Aksaray’ın Büyük Bölcek Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde "kız meselesi" nedeniyle çıkan tartışmada akranı R.M. (16) tarafından göğsünden bıçaklanan 16 yaşındaki Mustafa Yağız Edik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan zanlı R.M. polis ekiplerince yakalanıp tutuklanırken, yaşamını yitiren genç garson Mustafa Yağız Edik bugün gözyaşları içinde Ervah Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Aksaray'da 'kız meselesi' nedeniyle tartıştığı akranı R.M., (16), tarafından bıçaklanarak öldürülen Mustafa Yağız Edik (16), toprağa verildi.

Edik, kılınan cenaze namazının ardından Ervah Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde meydana geldi.

Çiğ köfte dükkanında çalışan R.M. ile bir lokantada garsonluk yapan ve aynı zamanda açıktan lise okuyan Mustafa Yağız Edik arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada R.M., Edik'i bıçakla göğsünden yaraladı.

Edik, kanlar içinde yere yığılırken, R.M. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Yağız Edik, kurtarılamadı. R.M. aynı mahallede yakalanırken, olay yerinde 2 bıçak bulundu. R.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Mustafa Yağız Edik'in cenazesi, bugün otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi. Edik, kılınan cenaze namazının ardından Ervah Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

