Kız meselesi yüzünden akranını öldürdü: 16 yaşındaki Mustafa Yağız Edik hayatını kaybetti zanlı yakalandı!

Aksaray’da sabah saat 04.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi’nde, 16 yaşındaki R.T. ile aynı yaştaki Mustafa Yağız Edik arasında çıkan "kız meselesi" kavgası kanlı bitti. Yanındaki bıçakla akranı Edik’i göğsünden yaralayan R.T., olay yerinden kaçarken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Yağız Edik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli çocuk, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

  • Aksaray'ın Büyük Bölcek Mahallesi'nde 16 yaşındaki R.T., aynı yaştaki Mustafa Yağız Edik'i bıçaklayarak öldürdü.
  • Olay sabah saat 04.30 sıralarında Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi üzerinde iki genç arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi.
  • Göğsünden bıçaklanan Mustafa Yağız Edik, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
  • Olay sonrası kaçan şüpheli R.T. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
  • Yapılan sorgulamada kavganın iki gencin de aynı kıza ilgi duyması nedeniyle çıktığı belirlendi.

Olay, sabah saat 04.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi üzerinde yaşandı.

Göğsünden bıçaklanarak öldürülen Mustafa Yağız Edik. (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.)

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki R.T. ile 16 yaşındaki akranı Mustafa Yağız Edik arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yol ortasındaki arbede sırasında R.T., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak Mustafa Yağız Edik'i göğsünden bıçakladı.

Olay yeri.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELER YETMEDİ

Kavga sesleri üzerine mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Edik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYETİN NEDENİ BELLİ OLDU

Olayın ardından kaçan şüpheli R.T., polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan çocuğun yapılan ilk sorgulamasında, kavganın iki gencin de aynı kıza ilgi duyması nedeniyle çıktığı anlaşıldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan cinayetle ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

Türk Ceza Kanunu'na göre, bir suçu işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan çocuklar (bu olaydaki gibi 16 yaş), yetişkinlere göre daha farklı bir yargılama ve ceza indirim sürecine tabidir.

  • TCK Madde 31/3: Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını bitirmemiş olanlara; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezası yerine ise 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer cezaların yarısı indirilir.
  • Adli Süreç: Bu yaştaki çocuklar "Suça Sürüklenen Çocuk" (SSÇ) kapsamında Çocuk Mahkemelerinde yargılanır ve cezaları çocuk eğitimevlerinde veya kapalı ceza infaz kurumlarının çocuk birimlerinde çektirilir.

