Olay, sabah saat 04.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi üzerinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki R.T. ile 16 yaşındaki akranı Mustafa Yağız Edik arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yol ortasındaki arbede sırasında R.T., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak Mustafa Yağız Edik'i göğsünden bıçakladı.
HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELER YETMEDİ
Kavga sesleri üzerine mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Edik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
CİNAYETİN NEDENİ BELLİ OLDU
Olayın ardından kaçan şüpheli R.T., polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.
Gözaltına alınan çocuğun yapılan ilk sorgulamasında, kavganın iki gencin de aynı kıza ilgi duyması nedeniyle çıktığı anlaşıldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan cinayetle ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.
Türk Ceza Kanunu'na göre, bir suçu işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan çocuklar (bu olaydaki gibi 16 yaş), yetişkinlere göre daha farklı bir yargılama ve ceza indirim sürecine tabidir.