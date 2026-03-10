Gözaltına alınan çocuğun yapılan ilk sorgulamasında, kavganın iki gencin de aynı kıza ilgi duyması nedeniyle çıktığı anlaşıldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan cinayetle ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

Türk Ceza Kanunu'na göre, bir suçu işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan çocuklar (bu olaydaki gibi 16 yaş), yetişkinlere göre daha farklı bir yargılama ve ceza indirim sürecine tabidir.

TCK Madde 31/3: Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını bitirmemiş olanlara; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezası yerine ise 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer cezaların yarısı indirilir.

Adli Süreç: Bu yaştaki çocuklar "Suça Sürüklenen Çocuk" (SSÇ) kapsamında Çocuk Mahkemelerinde yargılanır ve cezaları çocuk eğitimevlerinde veya kapalı ceza infaz kurumlarının çocuk birimlerinde çektirilir.