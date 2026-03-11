MERAK EDİLENLER

Bilişim sınıfı hangi programın desteğiyle açıldı?

Bilişim sınıfı, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekibinin, yine aynı kanalda yayınlanan Güven Bana yarışmasından kazandıkları 1,5 milyon TL'lik ödülü bağışlamasıyla açıldı. Sunucu Müge Anlı, Avukat Rahmi Özkan ve Profesör Doktor Şevki Sözen, bu anlamlı projeye bizzat öncülük etti.

Müge Anlı'nın açtığı sınıfta neler var?

Öğrencilerin pratik yapabilmesi için 24 öğrenci ve 1 öğretmen bilgisayarı olmak üzere tam donanımlı bir teknik altyapı bulunuyor.

Bağışın kaynağı nedir?

Ödül, Müge Anlı ile Güven Bana programında Rahmi Özkan ve Şevki Sözen'in soruları doğru yanıtlamasıyla kazanıldı.