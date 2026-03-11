ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, beraberindeki Avukat Rahmi Özkan ve Profesör Doktor Şevki Sözen ile birlikte eğitimde örnek bir dayanışmaya imza attı. ATV ekranlarında yayınlanan "Güven Bana" yarışmasında elde edilen 1,5 milyon liralık ödülün tamamı, İstanbul Gaziosmanpaşa Ortaokulu'na bilişim sınıfı kurulması için bağışlandı.
EĞİTİMDE ÖRNEK DAYANIŞMA
Hazırlıkları tamamlanan ve 25 bilgisayarla donatılan sınıfın açılışı, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bilişim sınıfının açılış törenine; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden katılarak Müge Anlı ve ekibine bu anlamlı destekleri için teşekkürlerini iletti.
Müge Anlı, açılış sırasında çocukların sevgisiyle karşılanırken, eğitimin önemine vurgu yaptı.
"TEK GAYEMİZ ÇOCUKLARA BU HİZMETİ GETİRMEKTİ"
Açılışta konuşan Rahmi Özkan, "Yarışmada tek gayemiz vardı. Parayı kazanmak ve bu cıvıl cıvıl çocuklarımıza bu hizmeti getirmek" dedi. Şevki Sözen ise"Çocuklarımıza şöyle bir bakıyorum; o kadar pırıl pırıllar ki. Onlara ne kadar katkıda bulunabilirsek, onların eğitiminde ne kadar yollarını açabilirsek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.
OKUMA YAZMA SEFERBERLİĞİNE ANLAMLI ZİYARET
Müge Anlı, okul bünyesindeki okuma-yazma seferberliği sınıfını da ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Ortaya renkli görüntüler çıkarken Anlı, bu projelerin devam edeceğinin müjdesini verdi.
Anlı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü canlı yayınında açılış görüntülerinin yer almasının ardından"Başta ATV yönetimi olmak üzere, 'Güven Bana' programının hazırlanmasında emeği geçen tüm dostlarıma ve çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı çok teşekkür etmek istiyorum. Yönetmenimizden teknik birimimize, diğer tüm yarışmacılarımıza kadar herkesin bu projeyi ilgiyle izlediğinden ve 'bizim de bu işte tuzumuz bulundu' diyerek mutlu olduklarından eminim" ifadelerini kullandı.
MERAK EDİLENLER
Bilişim sınıfı hangi programın desteğiyle açıldı?
Müge Anlı'nın açtığı sınıfta neler var?
Öğrencilerin pratik yapabilmesi için 24 öğrenci ve 1 öğretmen bilgisayarı olmak üzere tam donanımlı bir teknik altyapı bulunuyor.
Bağışın kaynağı nedir?
