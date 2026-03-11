Zanlı D.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay yeri inceleme ekipleri, taksinin sağ ön kapısında kurşun izi tespit etti.

D.M., Örer'e ateş ettikten sonra maktulün taksisiyle olay yerinden kaçmış, polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalanmıştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin takside ve olayın yaşandığı sokakta yaptığı çalışmalar tamamladı. Taksi, gece saatlerinde Örer'in çalıştığı taksi durağının yakınında park halinde görüntülendi. Görüntülerde aracın sağ ön kapısında kurşun izi görüldü.

Öte yandan Örer'in cenazesi, Gümüşpala Fevzipaşa Camisi'nde bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Konak ilçesinde taksi şoförü Deniz Örer (52) ile yolcu D.M. (24) arasında taksi ücreti nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine D.M. yanındaki tabancayla Örer'e ateş ederek yaralamıştı. Olay yerine sevk edilen ekipler, taksi şoförü Örer'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.