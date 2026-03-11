İzmir'in Konak ilçesinde ücret meselesi nedeniyle tartıştığı taksi şoförünü tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.
ÖRER'İN KULLANDIĞI TAKSİDE KURŞUN İZİ GÖRÜNTÜLENDİ
Olay yeri inceleme ekiplerinin takside ve olayın yaşandığı sokakta yaptığı çalışmalar tamamladı. Taksi, gece saatlerinde Örer'in çalıştığı taksi durağının yakınında park halinde görüntülendi. Görüntülerde aracın sağ ön kapısında kurşun izi görüldü.
Öte yandan Örer'in cenazesi, Gümüşpala Fevzipaşa Camisi'nde bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
TAKSİ ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Konak ilçesinde taksi şoförü Deniz Örer (52) ile yolcu D.M. (24) arasında taksi ücreti nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine D.M. yanındaki tabancayla Örer'e ateş ederek yaralamıştı. Olay yerine sevk edilen ekipler, taksi şoförü Örer'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.
SUÇ ALETİ TABANCAYLA YAKALANDI
Yaraladığı şoförün taksisiyle bölgeden uzaklaşan D.M. ise aracı bir sokağa bırakarak kaçmaya çalışırken, polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte yakalanmıştı.
CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI
İzmir'in Konak ilçesinde ücret meselesi nedeniyle tartıştığı taksi şoförünü tabancayla öldüren zanlı tutuklandı. Konak'ta taksi ücreti nedeniyle tartıştığı taksi şoförü Deniz Örer'i (52) öldüren D.M.'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen D.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.