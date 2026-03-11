CANLI YAYIN
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Örer'in kullandığı taksi, çalıştığı taksi durağının yakınında park halinde görüntülendi. Araçta sağ ön kapıda kurşun izi olduğu görüldü. Hayatını kaybeden Deniz Örer'in cenazesi bugün toprağa verilecek.

  • İzmir'in Konak ilçesinde taksi ücreti tartışması sonucu taksi şoförü Deniz Örer'i (52) tabancayla öldüren D.M. (24) tutuklandı.
  • D.M., Örer'e ateş ettikten sonra maktulün taksisiyle olay yerinden kaçmış, polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalanmıştı.
  • Olay yeri inceleme ekipleri, taksinin sağ ön kapısında kurşun izi tespit etti.
  • Deniz Örer'in cenazesi Gümüşpala Fevzipaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
  • Zanlı D.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde ücret meselesi nedeniyle tartıştığı taksi şoförünü tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

İzmir'de ücret tartışması cinayetle bitti. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir.)

ÖRER'İN KULLANDIĞI TAKSİDE KURŞUN İZİ GÖRÜNTÜLENDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin takside ve olayın yaşandığı sokakta yaptığı çalışmalar tamamladı. Taksi, gece saatlerinde Örer'in çalıştığı taksi durağının yakınında park halinde görüntülendi. Görüntülerde aracın sağ ön kapısında kurşun izi görüldü.

İzmir'deki cinayette Deniz Örer’in kullandığı taksi görüntülendi-2

Öte yandan Örer'in cenazesi, Gümüşpala Fevzipaşa Camisi'nde bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

TAKSİ ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Konak ilçesinde taksi şoförü Deniz Örer (52) ile yolcu D.M. (24) arasında taksi ücreti nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine D.M. yanındaki tabancayla Örer'e ateş ederek yaralamıştı. Olay yerine sevk edilen ekipler, taksi şoförü Örer'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

İzmir'deki cinayette Deniz Örer’in kullandığı taksi görüntülendi-3

SUÇ ALETİ TABANCAYLA YAKALANDI

Yaraladığı şoförün taksisiyle bölgeden uzaklaşan D.M. ise aracı bir sokağa bırakarak kaçmaya çalışırken, polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte yakalanmıştı.

İzmir'deki cinayette Deniz Örer’in kullandığı taksi görüntülendi-4

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI
İzmir'in Konak ilçesinde ücret meselesi nedeniyle tartıştığı taksi şoförünü tabancayla öldüren zanlı tutuklandı. Konak'ta taksi ücreti nedeniyle tartıştığı taksi şoförü Deniz Örer'i (52) öldüren D.M.'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen D.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

