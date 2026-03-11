CANLI YAYIN
Bursa’da bir alışveriş merkezinin 4. katından düşen Doğukan Dikbıyık (22), hayatını kaybetti. Bugün meydana gelen olayda AVM’nin yemek katına çıkan genç 15 metre yükseklikten düşerek beton zemine çakıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden gencin ölüm nedeninin intihar olabileceği tahmin ediliyor.

Bursa’da AVM’nin yemek katından düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
  • Bursa Osmangazi'de bir alışveriş merkezinin 4'üncü katından düşen 22 yaşındaki Doğukan Dikbıyık hayatını kaybetti.
  • Olay saat 10.30 sıralarında AVM'nin yemek katında meydana geldi ve Dikbıyık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.
  • Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dikbıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
  • Dikbıyık'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
  • Polis ekipleri intihar olasılığı üzerinde durarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da bir alışveriş merkezinin (AVM) 4'üncü katından düşen Doğukan Dikbıyık, hayatını kaybetti.

AVM'nin yemek katından beton zemine düşen Doğukan öldü

Olay, saat 10.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM'nin 4'üncü katındaki yemek katına çıkan Doğukan Dikbıyık, 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Dikbıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğukan Dikbıyık'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Dikbıyık'ın intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis ekipleri, olaya ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

