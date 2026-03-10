Maskeli şüpheliler bir otomobil ve bir hafif ticari araçla gelerek uzun namlulu silahlarla yaklaşık 20 milyon lira çaldı.

SOYGUN ANI KAMERADA Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, bir otomobil ve bir hafif ticari araçla gelen maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlarla yaklaşık 20 milyon olduğu değerlendirilen çuvaldaki parayı çalarak kaçtı.