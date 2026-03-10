CANLI YAYIN
Geri

Kuyumcukent'teki 20 milyonluk soygun kamerada: 1 şüpheli gözaltında

İstanbul Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'te 9 Mart sabahı akılalmaz bir soygun meydana geldi. Araçla ellerinde uzun namlulu silahlarla gelen şüpheliler, yaklaşık 20 milyon lirayı çalarak kaçtı. Hırzlık anı kameralara yansırken polise kısa sürede bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kuyumcukent'teki 20 milyonluk soygun kamerada: 1 şüpheli gözaltında
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Bahçelievler Yenibosna'daki Kuyumcukent'te 9 Mart sabahı saat 07.20 sıralarında silahlı soygun gerçekleşti.
  • Maskeli şüpheliler bir otomobil ve bir hafif ticari araçla gelerek uzun namlulu silahlarla yaklaşık 20 milyon lira çaldı.
  • Soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı.
  • Polis ekipleri olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
  • Olaydan kısa süre sonra bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Bahçelievler'deki Kuyumcukent'e 2 araçla ellerinde uzun namlulu silahlarla gelen şüpheliler, yaklaşık 20 milyon lirayı çalarak kaçtı.

Kuyumcukent'te 20 milyon liralık soygun kamerada!




SOYGUN ANI KAMERADA

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

20 milyonluk soygun kamerada (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir)


9 MART SABAHI 20 MİLYONU ÇALARAK KAÇTILAR

Olay, dün saat 07.20 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bulunan Kuyumcukent'te meydana geldi.

Soygun anı kamerada

İddiaya göre, bir otomobil ve bir hafif ticari araçla gelen maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlarla yaklaşık 20 milyon olduğu değerlendirilen çuvaldaki parayı çalarak kaçtı.

20 milyonu alıp kaçtılar.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan kısa süre sonra bir şüpheli gözaltına alındı. Soygun anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler