Kavgaya karışan şahıslar sürücü V.A., yolcu Ö.Ç. ve diğer araç sürücüsü M.E.S. olarak belirlendi.

Maltepe'de trafikte çıkan kavgaya karıştıkları belirlenen 2 sürücü ile 1 yolcuya toplam 540 bin lira idari para cezası kesildi. Olay sonrası gözaltına alınan 2 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Maltepe Bağdat Caddesi'ndeki kavga anı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

TARTIŞMA KISA SÜRE İÇİNDE KAVGA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün Maltepe Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki iki araç sürücüsü arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlardan birinde bulunan bir yolcunun da dahil olduğu kavga anları, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Maltepe'de trafik kavgasına 540 bin TL'lik ceza!

EMNİYET EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ TESPİT ETTİ

Görüntülerin yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen çalışma başlattı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda kavgaya karışan şahısların sürücü V.A. (40), araçtaki yolcu Ö.Ç. (32) ve diğer aracın sürücüsü M.E.S. (27) olduğu belirlendi. Birbirlerini darbettikleri tespit edilen Ö.Ç. ve M.E.S., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

YARIM MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA

Yakalanan şüpheliler hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 540 bin lira idari para cezası uygulandı. Bu ceza, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren benzer olaylar için uygulanan en yüksek yaptırımlardan biri oldu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltında bulunan Ö.Ç. ve M.E.S.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından; 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlamalarıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi.