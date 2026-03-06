Olay yeri inceleme.

'3 EL ATEŞ ETTİ'

Mahallede esnaflık yapan görgü tanığı kadın"Motordan bir kişi indi. 3 el ateş etti bir el direk kadının başına isabet etti. O anda kadın bilincini kaybederek yere düştü. Sonra adam motosiklete atlayıp gitti. Gitmeden önce de bağırdığını duydum 'Akıllı olmazsan böyle olur işte. Böyle ölüp gidersin' dedi. Sonra motosikletle gitti. Kadın 33 yaşındaymış. Okula 14 yaşındaki kızını almaya gelmiş. Okulun yakınında oldu zaten bu olay. Kızının okuldan alma saatlerini bildiği için o saate denk getirdi. Planlı olduğunu düşünüyorum. Kadın cinayetleri çok fazla oluyor; artık olmasın. Bir yerde 'Dur' demek lazım. Ben de 33 yaşındayım. Ben de bir anne olarak çok üzülüyorum. Kendim de yaşamış gibi hissettim. Çok zor, çok üzüldüm."dedi.