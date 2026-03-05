CANLI YAYIN
Muğla’da beton mikserinin çarptığı adam hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün saat 11.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Beton mikseri yolun karşısına geçmekte olan Murat Murathanoğlu’na (79) çarptı. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken beton mikseri çarpan Murat Murathanoğlu, hayatını kaybetti. Kazayı bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. Işıklarda bekleyen M.A. (29) idaresindeki 48 RZ 135 plakalı beton mikseri, hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Murathanoğlu'na çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Ekiplerin yaptığı kontrolde Murathanoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirtildi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Murat Murathanoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü M.A. gözaltına alındı.

