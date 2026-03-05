Beton mikseri yolun karşısına geçmekte olan yayaya çarptı. (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'dan alınmıştır.)

Kaza, saat 11.30 sıralarında Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. Işıklarda bekleyen M.A. (29) idaresindeki 48 RZ 135 plakalı beton mikseri, hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Murathanoğlu'na çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Ekiplerin yaptığı kontrolde Murathanoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirtildi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Murat Murathanoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden adam otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü M.A. gözaltına alındı.