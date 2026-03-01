İstanbul'da bir kadın metrobüsün engelli koltuğuna köpeğini oturttu (Haberin görselleri İHA'dan alınmıştır)





Özellikle yoğun saatlerde metrobüste oturarak yolculuk yapmanın oldukça zor olduğu bilinirken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede tartışma konusu oldu.



Görüntüyü kayda alan yolcu şu ifadeleri kullandı:



"Bir arkadaşımla iftara gidiyorduk. Yenibosna'dan metrobüse bindik. İftar saatlerinde zaten çok kalabalık oluyor. Biz de ayaktaydık. Bir baktım bir hanımefendi köpeğini yanındaki koltuğa oturtmuş. İnsanlara baktım, kimse bir şey demiyordu ama herkesin bakışlarından rahatsız olduğu belliydi."



"Metrobüste oturabilmek zaten zor bir şey. İnsanlar içeri girip boş yer var sanıyor, sonra köpeği görünce bakıp geçiyorlar. Ben de insanların rahatsız olduğunu görünce video çekmek istedim ve tepki göstermek için paylaştım."