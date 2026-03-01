CANLI YAYIN
İstanbul'da bir "köpektapar" vakası daha! Dolu metrobüste engelli koltuğuna finosunu oturttu

İstanbul'da metrobüsün en yoğun olduğu iş çıkış saatlerinde skandal bir görüntü kayıtlara geçti. Kadın bir yolcu metrobüsün engelli koltuğuna köpeğini oturttu. Bu durum toplu taşımadaki hijyen sorununu yeniden gündeme getirdi. O anları kayda alan bir yolcu ise ""Metrobüste oturabilmek zaten zor bir şey. Bir de köpeğini oturtuyor" diye tepki gösterdi.

İstanbul'da metrobüs'te çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.

Metrobüse binen bir kadının köpeğini engelli koltuğa oturttuğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da bir kadın metrobüsün engelli koltuğuna köpeğini oturttu (Haberin görselleri İHA'dan alınmıştır)



Özellikle yoğun saatlerde metrobüste oturarak yolculuk yapmanın oldukça zor olduğu bilinirken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede tartışma konusu oldu.

Görüntüyü kayda alan yolcu şu ifadeleri kullandı:

"Bir arkadaşımla iftara gidiyorduk. Yenibosna'dan metrobüse bindik. İftar saatlerinde zaten çok kalabalık oluyor. Biz de ayaktaydık. Bir baktım bir hanımefendi köpeğini yanındaki koltuğa oturtmuş. İnsanlara baktım, kimse bir şey demiyordu ama herkesin bakışlarından rahatsız olduğu belliydi."

"Metrobüste oturabilmek zaten zor bir şey. İnsanlar içeri girip boş yer var sanıyor, sonra köpeği görünce bakıp geçiyorlar. Ben de insanların rahatsız olduğunu görünce video çekmek istedim ve tepki göstermek için paylaştım."

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma kurallarına göre evcil hayvanların metro, metrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarında taşınmasına izin veriliyor.

Ancak görüntüdeki köpekli yolcunun köpeğine ağızlık takmayarak "toplu ulaşım" yükümlülüklerini yerine getirmediği görüldü.

Ayrıca hayvanların koltuklara oturtulmasına izin verilmiyor ve sahibinin kontrolünde araç içerisinde yerde bulunmaları gerekiyor.

