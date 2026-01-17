Atlas Çağlayan ve annesi Gülhan Çağlayan.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Ocak'ta WhatsApp üzerinden kendisini "Muhammed Hüseyin Yıldırım" olarak tanıtan kişinin, müşteki Gülhan Ünlü'ye tehdit içerikli mesajlar attığı belirtildi. Ayrıca müştekinin evine birden fazla yemek siparişi verilmesi ve 112 hattına asılsız ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede, siber araştırma raporuna göre, "Ermenistan icraat turemeavciları" isimli kanalda, müşteki hakkında ve oğlu Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin paylaşımlar yapıldığı, paylaşımın "Global Arşiv" isimli "Telegram" kanalı üzerinden "Mahir Düz" adlı kullanıcıdan iletildiği, kanal yöneticisinin "Mustesarr" isimli kullanıcı Muhammed Yusuf Kazıcı olduğu tespiti aktarıldı.

Şüpheli Kazıcı, iddianamede yer verilen ifadesinde, çok sayıda takma isimle birden fazla Telegram kanalına üye olduğunu, kendisini "Muhammed Hüseyin Yıldırım" olarak tanıtarak müşteki Gülhan Ünlü'ye tehdit ve hakaret içeren mesajları ünlü olmak için attığını ve müştekinin adresine yemek siparişi verdiğini söyledi.