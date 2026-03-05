Adana'da Fevzipaşa'da yaşanan aile içi tartışma, şiddet ve intihar girişimiyle sonuçlandı; polis ekipleri olayın büyümesini engelledi.
KAVGA KANLI BİTTİ
Adana'da Fevzipaşa Mahallesi'nde 3 Mart günü Çiğdem Ç. (39) ile kocası İlker Ç. (39) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRDI
Kavga sırasında kadın, ekmek bıçağıyla kocasını karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
İlker Ç., olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
EVDE İNTİHAR GİRİŞİMİ
Sağlık ekipleri gittikten sonra kadın kendisini eve kilitleyip intihar etmek istedi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri içeri girerek Çiğdem Ç.'nin intihar etmesine engel oldu ve gözaltına aldı.
EMNİYETTE PİŞMANLIK İFADESİ
Emniyetteki sorgusunda Çiğdem Ç., "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dediği öne sürüldü.
ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlker Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.