CANLI YAYIN
Geri

Adana’da kadın eşini bıçakladı: İntihar girişimi polis tarafından engellendi

Adana Fevzipaşa’da bir kadın, tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla karnından bıçakladı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyip intihar girişiminde bulunan kadın polis ekiplerince engellendi ve gözaltına alındı. Yaralı koca hastaneye kaldırılırken, kadın tutuklandı. Olayın nedeni ve süreci, Çiğdem Ç.’nin ifadesiyle “bir anlık sinir” olarak açıklandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adana’da kadın eşini bıçakladı: İntihar girişimi polis tarafından engellendi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Adana'nın Fevzipaşa Mahallesi'nde 3 Mart'ta çıkan tartışmada Çiğdem Ç. eşi İlker Ç.'yi ekmek bıçağıyla karnından yaraladı.
  • Yaralanan İlker Ç. sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
  • Çiğdem Ç. olay sonrası kendini eve kilitledi ve intihar girişiminde bulundu ancak polis ekipleri müdahale ederek engelledi.
  • Gözaltına alınan Çiğdem Ç. emniyetteki sorgusunda olayı bir anlık sinirle yaptığını ve pişman olduğunu söyledi.
  • Çiğdem Ç. adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da Fevzipaşa'da yaşanan aile içi tartışma, şiddet ve intihar girişimiyle sonuçlandı; polis ekipleri olayın büyümesini engelledi.

KAVGA KANLI BİTTİ

Adana'da Fevzipaşa Mahallesi'nde 3 Mart günü Çiğdem Ç. (39) ile kocası İlker Ç. (39) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Adana Fevzipaşa’da tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla yaralayan kadın. (Fotoğraf: İHA)

EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Kavga sırasında kadın, ekmek bıçağıyla kocasını karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İlker Ç., olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

EVDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Sağlık ekipleri gittikten sonra kadın kendisini eve kilitleyip intihar etmek istedi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri içeri girerek Çiğdem Ç.'nin intihar etmesine engel oldu ve gözaltına aldı.

EMNİYETTE PİŞMANLIK İFADESİ

Emniyetteki sorgusunda Çiğdem Ç., "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dediği öne sürüldü.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlker Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler