İstanbul'da kepengi kaldırıp serveti götürdüler: 2 dakikada 18 milyonluk vurgun
İstanbul Eyüpsultan Göktürk’te gece saatlerinde bir kuyumcuya giren 5 şüpheli, iş yerinin kepengini kaldırıp kilidini kırarak yaklaşık 2 dakika içinde piyasa değeri 18 milyon lirayı bulan altın ve pırlanta takıları çaldı. Güvenlik görevlisiyle karşı karşıya gelen şüpheliler olay yerinden araçla kaçarken, soygun anları güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibinin, “alarm şirketi geç bildirim gönderdi” iddiasıyla hem şüphelilerden hem de alarm firmasından şikayetçi olduğu öğrenildi.
İstanbul Eyüpsultan'da gece saatlerinde bir kuyumcuya giren maskeli şüpheliler, yalnızca dakikalar içinde milyonlarca liralık altın ve pırlanta çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan soygun sonrası polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
2 DAKİKADA 18 MİLYON LİRALIK VURGUN
Olay, 26 Şubat Perşembe günü saat 04.47 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde kuyumcunun önüne gelen 5 şüpheli, iş yerinin kepengini kaldırdıktan sonra kapının kilidini kırarak içeri girdi. Şüpheliler yaklaşık 2 dakika içinde piyasa değeri 18 milyon lira olan yaklaşık 3 kilogram 14 ayar altın, 200 gram 18 ayar altın ile yaklaşık 150 gram pırlanta takıyı çaldı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE BURUN BURUNA GELDİLER
Soygun sırasında şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğer 4 kişi altınları yanlarında getirdikleri çantalara doldurdu. Kapıda bekleyen şüpheli çantaları araca taşıdıktan sonra yeniden iş yerine döndü. Bu sırada altın dolu bir çantayla kaçmaya çalışan şüpheli, güvenlik görevlisiyle karşı karşıya geldi.
Güvenlik görevlisi şüpheliyi durdurmak isterken diğer zanlılar da iş yerinden çıkarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Özel güvenlik görevlisinin durumu bildirmek için bölgeden koşarak uzaklaştığı öğrenildi.
"ALARM ŞİRKETİ GEÇ BİLDİRİM GÖNDERDİ"
Soygunun ardından alarm sisteminden gelen uyarı üzerine iş yeri sahibi Ertan Y. (34), cep telefonundan iş yerinin güvenlik kameralarına bağlandı. Görüntüleri canlı izleyen Ertan Y., şüphelilerin altınları alarak kaçtığını fark etti.
Olay yerine gelen iş yeri sahibi, polis ekipleriyle birlikte yaptığı incelemede yaklaşık 18 milyon lira değerindeki altın ve pırlantanın çalındığını belirledi. Ertan Y.'nin emniyette verdiği ifadede, şüphelilerin yanı sıra "alarm şirketi geç bildirim gönderdi" iddiasıyla alarm firmasından da şikayetçi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.