İstanbul'da kepengi kaldırıp serveti götürdüler: 2 dakikada 18 milyonluk vurgun

İstanbul Eyüpsultan'da gece saatlerinde bir kuyumcuya giren maskeli şüpheliler, yalnızca dakikalar içinde milyonlarca liralık altın ve pırlanta çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan soygun sonrası polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 26 Şubat Perşembe günü saat 04.47 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde kuyumcunun önüne gelen 5 şüpheli, iş yerinin kepengini kaldırdıktan sonra kapının kilidini kırarak içeri girdi. Şüpheliler yaklaşık 2 dakika içinde piyasa değeri 18 milyon lira olan yaklaşık 3 kilogram 14 ayar altın, 200 gram 18 ayar altın ile yaklaşık 150 gram pırlanta takıyı çaldı.

Eyüpsultan Göktürk’te gece saatlerinde bir kuyumcuya giren 5 şüpheli 18 milyonluk vurgun yaptı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE BURUN BURUNA GELDİLER

Soygun sırasında şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğer 4 kişi altınları yanlarında getirdikleri çantalara doldurdu. Kapıda bekleyen şüpheli çantaları araca taşıdıktan sonra yeniden iş yerine döndü. Bu sırada altın dolu bir çantayla kaçmaya çalışan şüpheli, güvenlik görevlisiyle karşı karşıya geldi.

Güvenlik görevlisi şüpheliyi durdurmak isterken diğer zanlılar da iş yerinden çıkarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Özel güvenlik görevlisinin durumu bildirmek için bölgeden koşarak uzaklaştığı öğrenildi.