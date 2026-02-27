Okul arkadaşını yangın merdiveninde 4 kez bıçakladı: İfadesi pes dedirtti

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ferhat D., "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önceden bir suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üniversitenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Ferhat D., Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

Daha sonra iç kanama geçirmesi nedeniyle yeniden ameliyata alınan ve bir süre entübe edilen öğrencinin son doktor kontrollerinde sağlık durumunun iyiye gittiği, entübe sürecinden çıkarıldığı öğrenildi. Bilincinin zaman zaman açıldığı bildirildi.

Böbrek, kalp ve göğüs bölgesinden bıçaklandığı ve darbedildiği öğrenilen Serhan M.'nin hastanede ameliyata alındığı, ilk müdahalenin ardından durumunun kısmen stabil hale geldiği belirtildi.

ŞÜPHELİDEN SAVUNMA: "KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN BIÇAKLADIM"

Şüpheli Ferhat D.'nin emniyetteki ifadesinde, yangın merdiveninde tartışma yaşandığını, Serhan M.'nin kendisine küfür ederek boğazına sarıldığını iddia ettiği ve "Kendimi savunmak için bıçakladım" dediği öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin geçmişte de "kasten yaralama" suçundan gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, bu süreçte üniversitedeki kaydını dondurduğu öne sürüldü.