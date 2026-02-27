Okul arkadaşını yangın merdiveninde 4 kez bıçakladı: İfadesi pes dedirtti
İstanbul’da özel bir üniversitede dönem ödevi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma kanlı saldırıya dönüştü. Eczacılık Fakültesi öğrencisi Serhan M., aynı fakültede eğitim gören Ferhat D. tarafından yangın merdiveninde 4 kez bıçaklanarak ağır yaralanırken, olay sonrası kaçan şüpheli Beyoğlu Asayiş ekiplerince kısa sürede yakalanarak “kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Yaralı öğrencinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
- İstanbul'da özel bir üniversitede, Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ferhat D., dönem ödevi nedeniyle tartıştığı Serhan M.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.
- Olay sonrası kaçan şüpheli Ferhat D., Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
- Ağır yaralanan Serhan M., Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
- Bıçaklı saldırı, iki öğrencinin üniversitenin yangın merdiveninde konuşmak için buluşmasının ardından çıkan kavgada meydana geldi.
- Şüpheli Ferhat D.'nin ifadesinde kendini savunduğunu söylediği ve daha önceden de suç kaydının bulunduğu belirtildi.
İstanbul'da bir üniversitede iki öğrenci arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Eczacılık Fakültesi öğrencisi Serhan M., aynı fakültede öğrenim gören Ferhat D. tarafından yangın merdiveninde bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
TARTIŞMA YANGIN MERDİVENİNE TAŞINDI
Dehşete düşüren olay, 24 Şubat Salı günü saat 17.20 sıralarında Örnektepe Mahallesi'nde bulunan özel bir üniversitede meydana geldi. İddiaya göre Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. arasında dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık yaşandı.
İki öğrenci arasında başlayan tartışmanın ardından Ferhat D.'nin Serhan M.'yi konuşmak üzere yangın merdivenine çağırdığı öğrenildi. Burada çıkan kavgada Ferhat D., Serhan M.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden 4 kez bıçakladı.
AĞIR YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırı sonrası ağır yaralanan Serhan M. yere yığılırken, şüpheli Ferhat D. üniversiteden kaçtı. Olayı gören öğrencilerin ihbarı üzerine kampüse sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
BEYOĞLU ASAYİŞ EKİPLERİ KISA SÜREDE YAKALADI
Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üniversitenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Ferhat D., Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ferhat D., "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önceden bir suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
YARALI ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Böbrek, kalp ve göğüs bölgesinden bıçaklandığı ve darbedildiği öğrenilen Serhan M.'nin hastanede ameliyata alındığı, ilk müdahalenin ardından durumunun kısmen stabil hale geldiği belirtildi.
Daha sonra iç kanama geçirmesi nedeniyle yeniden ameliyata alınan ve bir süre entübe edilen öğrencinin son doktor kontrollerinde sağlık durumunun iyiye gittiği, entübe sürecinden çıkarıldığı öğrenildi. Bilincinin zaman zaman açıldığı bildirildi.
ŞÜPHELİDEN SAVUNMA: "KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN BIÇAKLADIM"
Şüpheli Ferhat D.'nin emniyetteki ifadesinde, yangın merdiveninde tartışma yaşandığını, Serhan M.'nin kendisine küfür ederek boğazına sarıldığını iddia ettiği ve "Kendimi savunmak için bıçakladım" dediği öğrenildi.
Öte yandan şüphelinin geçmişte de "kasten yaralama" suçundan gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, bu süreçte üniversitedeki kaydını dondurduğu öne sürüldü.