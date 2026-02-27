İzmir Torbalı’da geri dönüşüm fabrikasında yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
İzmir’in Torbalı ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Bölgeden yükselen yoğun duman ilçenin birçok noktasından görüldü.
- İzmir'in Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
- İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir.
- Polis ekipleri, yangın çıkan fabrikanın çevresinde güvenlik önlemleri almıştır.
- Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumanın, ilçenin birçok noktasından görüldüğü bildirilmiştir.
İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Torbalı'ya bağlı Subaşı Mahallesi'nde yer alan geri dönüşüm tesisinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
EKİPLERİN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için söndürme çalışması başlattı.
Gökyüzüne yükselen siyah dumanın ilçenin birçok noktasından görüldüğü bildirildi. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.