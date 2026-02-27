İzmir Torbalı’da geri dönüşüm fabrikasında yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İzmir'in Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Torbalı'ya bağlı Subaşı Mahallesi'nde yer alan geri dönüşüm tesisinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.