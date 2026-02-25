Merter Polisevi'nin çatısında çıkan yangının nedeni araştırılıyor: İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız olay yerinde
Merter’deki 5 katlı polisevinin çatı katında elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangın paniğe neden oldu. Bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi alevleri büyümeden kontrol altına aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız incelemelerin sürdüğünü ve yangının çıkış nedeninin yapılacak araştırmanın ardından netleşeceğini açıkladı.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Merter'de bulunan 5 katlı polisevinin çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle polisevi tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ
Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada açıklama yapan Yıldız, "İncelemeler sürüyor. İncelemeler bitince yangının çıkış nedenini paylaşacağız"dedi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının kesin çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.