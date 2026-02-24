Küçükçekmece'de akran şiddeti! 'Fotoğraf çektin' bahanesiyle darbettiler

Yapılan incelemelerde Z.T.'nin telefonunda herhangi bir fotoğraf bulunamadı ve olayda adı geçen kadın ilgisinin olmadığını belirtti.

Küçükçekmece'de 2025 yılının Haziran ayında, okul dönüşü "fotoğraf çektin" iddiasıyla durdurulan 16 yaşındaki çocuk, 2 kişi tarafından darbedildikten sonra zorla kıyafetleri değiştirilerek eve gönderildi. Telefonunda hiçbir kayıt bulunmayan ve burnu kırılan çocuğun davasında karar çıktı. Aile, darbedenlerden sadece birisine 1 yıl 4 aylık hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

Olay, 17 Haziran 2025 tarihinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, proje ödevi için gittiği okuldan evine dönen 16 yaşındaki Z.T.'nin yolu, Fırat K. ve Rıdvan C. isimli iki şahıs tarafından kesildi. Bir kadının fotoğraflarını çektiği iddiasıyla çocuğa saldıran şahıslar, 16 yaşındaki genci feci şekilde darbetti. Bunun üzerine 16 yaşındaki genç, hastaneden darp raporu aldıktan sonra şahıslardan şikayetçi oldu. Şahıslar, hakkında davanın karar duruşması bugün görüldü.

'MERDİVENDEN DÜŞTÜM' DİYECEKSİN

İddiaya göre saldırganlar, darp ettikleri çocuğun kanlar içindeki halini gizlemek için akıl almaz yöntemlere başvurdu. Z.T'yi önce bir cami tuvaletine götürüp yüzünü yıkatan şahıslar, ardından bir giyim mağazasına götürerek yeni elbiseler satın aldı. Kanlı kıyafetleri poşete koyan saldırganlar, küçük çocuğu "Baban duyarsa kalp krizi geçirir, merdivenden düştüm dersin" diyerek tehdit etti.

MAHKEMEYLE ALAY ETTİLER

Akşam eve gelen ağabeyinin durumu fark etmesi üzerine ortaya çıkan gerçek, yargıya taşındı. Yapılan incelemelerde 16 yaşındaki gencin telefonunda herhangi bir uygunsuz kayda rastlanmadı. Ayrıca olayda adı geçen kadının ifadesinde, "Benim bu olayla ilgim yok, böyle bir konu gerçekleşmedi" dediği öğrenildi. Mahkemede sanıkların "Yanlışlıkla kafa attım" savunması ise dikkat çekti.

Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, olaya karışan şahıslardan Rıdvan C. hakkında berat kararı verdi. Sanıklardan Fırat K. hakkında ise 1 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Burnundaki kırık nedeniyle ameliyat olacağı günü bekleyen Z.T. ve ailesi, kararın yetersiz olduğunu belirterek karara itiraz edeceklerini belirtti.