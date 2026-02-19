Samsun'da Gürcistan'a giden yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

Toplam 11 kişinin bulunduğu otobüste meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan 6 kişiyi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Samsun'da Ankara'dan Gürcistan'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Samsun'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı.

Ankara'dan Gürcistan'ın Tiflis kentine gitmek üzere hareket eden Mustafa İpek idaresindeki MT-009-RO Gürcistan plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti ve devrildi.