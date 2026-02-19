Samsun'da Gürcistan'a giden yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
Samsun’un İlkadım ilçesinde Ankara’dan Gürcistan’a giden yolcu otobüsü refüje devrildi. Kazada 11 yolcudan 6’sı yaralanırken, yaralılar olay yerine sevk edilen ekiplerce hastanelere kaldırıldı.
Samsun'da Ankara'dan Gürcistan'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde saat 23.45 sıralarında meydana geldi.Samsun’da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
Ankara'dan Gürcistan'ın Tiflis kentine gitmek üzere hareket eden Mustafa İpek idaresindeki MT-009-RO Gürcistan plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti ve devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüste toplam 11 kişinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.