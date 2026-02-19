PODCAST CANLI YAYIN

Samsun'da Gürcistan'a giden yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

Samsun’un İlkadım ilçesinde Ankara’dan Gürcistan’a giden yolcu otobüsü refüje devrildi. Kazada 11 yolcudan 6’sı yaralanırken, yaralılar olay yerine sevk edilen ekiplerce hastanelere kaldırıldı.

Giriş Tarihi:
Samsun'da Gürcistan'a giden yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
Hızlı Özet Göster
  • Samsun'un İlkadım ilçesinde Ankara'dan Gürcistan'a giden Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
  • Sürücü Mustafa İpek idaresindeki Gürcistan plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle orta refüjü aşıp karşı şeride geçti.
  • Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan 6 kişiyi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.
  • Toplam 11 kişinin bulunduğu otobüste meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da Ankara'dan Gürcistan'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde saat 23.45 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

Samsun'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)

Ankara'dan Gürcistan'ın Tiflis kentine gitmek üzere hareket eden Mustafa İpek idaresindeki MT-009-RO Gürcistan plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti ve devrildi.

Samsun'da Gürcistan'a giden yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı-3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüste toplam 11 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler