Bayrampaşa'da "ceset buldum" diyen kişi katil çıktı

Umut O., polise verdiği ifadede cinayeti itiraf ederek cesedi yol kenarına bıraktığını ve ihbarda bulunduğunu söyledi.

Olay yerine gelen ekipler yerde hareketsiz yatan kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında cesedin yaklaşık bir hafta önce ölmüş olduğu değerlendirildi. Polis, çalışmaların devamında ise ölen kişinin firari hükümlü Mehmet Gür olduğu tespit etti.

CESEDİ ATTIĞI YERİ SIK SIK KONTROL ETMİŞ

Polisin şüpheli ölüm olarak değerlendirdiği olaya ilişkin yürütülen çalışmalarda cesedin bulunduğu alan ve çevresinde bulunan çok sayıda güvelik kamerası izlendi. Teknik takibin ardından bir kişinin cesedin bulunduğu alana sık sık geldiği ve kontrol ettikten sonra ayrıldığı görüldü. Görüntülerdeki kişinin kimliğini tespit eden polis, şüphelinin 'ceset buldum' ihbarını yapan Umut O. olduğunu belirledi.