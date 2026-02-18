Bayrampaşa'da "ceset buldum" diyen kişi katil çıktı
Bayrampaşa’da yeşil alanda bulunan cezaevi firarisi Mehmet Gür’ün ölümüne ilişkin sır perdesi aralandı. "Ceset buldum" diyerek ihbarda bulunan kişinin, cinayeti işledikten sonra cesedi bıraktığı yeri günlerce kontrol ettiği ve yakalanmasının ardından suçu itiraf ettiği ortaya çıktı. 15 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Bayrampaşa'da Sağmalcılar Viyadüğü'nün yanındaki yeşil alanda bulunan cesedin cezaevi firarisi Mehmet Gür'e ait olduğu belirlendi.
- Polis, cesedi bulan kişinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilerek inceleme başlattı.
- Güvenlik kameraları incelemesi sonucu, ceset ihbarını yapan Umut O.'nun sık sık cesedin bulunduğu alanı kontrol ettiği tespit edildi.
- Umut O., polise verdiği ifadede cinayeti itiraf ederek cesedi yol kenarına bıraktığını ve ihbarda bulunduğunu söyledi.
- 15 suç kaydı bulunan Umut O., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bayrampaşa'da Sağmalcılar Viyadüğü'nün yanındaki yeşil alanda cansız bedeni bulunan cezaevi firarisi Mehmet Gür (60)'ü, 'ceset buldum' ihbarını yapan kişinin öldürdüğü ortaya çıktı.Bayrampaşa'da cinayet: Katil zanlısı ihbarcı çıktı
Olay, 10 Şubat saat 20.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi O-3 Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü'nün yanındaki yeşil alanda meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen kişiler yeşillik alanda erkek cesedi olduğunu fark edip ekiplere haber verdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler yerde hareketsiz yatan kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında cesedin yaklaşık bir hafta önce ölmüş olduğu değerlendirildi. Polis, çalışmaların devamında ise ölen kişinin firari hükümlü Mehmet Gür olduğu tespit etti.
CESEDİ ATTIĞI YERİ SIK SIK KONTROL ETMİŞ
Polisin şüpheli ölüm olarak değerlendirdiği olaya ilişkin yürütülen çalışmalarda cesedin bulunduğu alan ve çevresinde bulunan çok sayıda güvelik kamerası izlendi. Teknik takibin ardından bir kişinin cesedin bulunduğu alana sık sık geldiği ve kontrol ettikten sonra ayrıldığı görüldü. Görüntülerdeki kişinin kimliğini tespit eden polis, şüphelinin 'ceset buldum' ihbarını yapan Umut O. olduğunu belirledi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Kısa sürede yakalanan Umut O.'nun emniyetteki ifadesinde cesedi yol kenarına bıraktıktan sonra kontrole sık sık kontrole gittiğini ve kimsenin görmemesi üzerine ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.
15 suç kaydı olduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.