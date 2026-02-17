Zonguldak'taki maden göçüğünden acı detaylar: Ölen emekli madenci kızının okul masrafları için çalışmaya devam ediyormuş

Göçük altında kalan işçilerden İsmet Kabuk, olaydan yaklaşık 2 saat sonra yaralı kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Kabuk'un tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yoğun çalışmalar sonucu işçilerden Veysel Oruçoğlu'na saat 21.00 sıralarında ulaşıldı. Ekiplerin kontrolünde, Oruçoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda son olarak Ziya Kiret'in de cansız bedeni saat 22.30 sıralarında kömür yığınları arasından çıkarıldı.

Ziya Kiret (Fotoğrafta)

2 İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

Maden işçileri Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu için Gelik Merkez Camisi'ndeki cenazeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcıları Ahmet Aydın ve Adnan Ertem ile CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Erhan Taylan, siyasi parti temsilcileri, maden işçileri ve ölen işçilerin aileleri ve yakınları katıldı. Madencilerin yakınları gözyaşı döktü. Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Ziya Kiret, Gelik beldesinde aile mezarlığında toprağa verildi. 3 çocuk babası Kiret'in, emekli olmasına rağmen üniversite eğitimi gören kızının masraflarını karşılayabilmek için maden ocağında çalışmaya devam ettiği öğrenildi.